Yeniçağ Gazetesi: Alım gücü buharlaşan TL kağıt parçasına dönüştü

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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“Paramız pul oldu, 200 lira ile bir kilo peynir alamıyoruz”

200 liranın tedavüle çıktığı 1 Ocak 2009’daki değerinin 130 dolarken, bugünkü değerinin 6 dolara kadar gerilediğini ifade eden CHP’li Başevirgen, “Yani 200 lira, dolar karşısında tedavüle girdiği tarihten bu yana yüzde 95,38 oranında değer kaybetti” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidarın 22 yıldır uyguladığı yanlış ekonomi politikalarından dolayı Türk Lirası’nın her geçen gün daha da değer kaybettiğini belirtti.

Başevirgen, “İktidarın kötü ekonomi politikaları her geçen gün paramızın değerini daha da yitirmesine neden oldu. Paramız, pul oldu. Öyle ki; vatandaşlarımız artık 200, 100, 50, 20, 10 ve 5 liralık banknotlarımızın toplam değeri olan 385 lirayla yarım kilo kıyma, yarım kilo kuşbaşı et bile alamıyor. Tüm banknotların toplam değeri temel gıda maddelerini bile alamazken, banknotların tek başına ise hiçbir değeri kalmadı” dedi.

Tüm banknotların toplam değerinin yarım kilo kıyma almaya bile yetmediğini söyleyen Başevirgen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) Haziran ayı gıda fiyatı verilerini paylaşan Başevirgen, “TZOB verilerine göre; ortalama kilogram fiyatı 246 lira olan beyaz peyniri en büyük paramız olan 200 lira ile satın alamıyoruz. 200 liranın yetmediği bir diğer temel gıda ise siyah zeytin. Ortalama fiyatı 200 liranın üzerinde olan zeytini almak için 200 liralık en büyük banknot yetersiz kalıyor.

Yine 200 liranın satın alamadığı ürünler arasında köy yumurtası da geliyor. Bir vatandaş ortalama fiyatı 300 lira olan 30’lu köy yumurtasını almak istese, cebinden en büyük banknotlar olan 200 ve 100’lük banknotları çıkartmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

200 liradan sonra en büyük banknot olan 100 liranın bir kiloluk tavuk bonfileyi bile tek başına alamadığını belirten Başevirgen, “100 liranın alamadığı ürünler arasında yine sofralarımızın değişilmez gıdaları arasında yer alan nohut ve fasulye de yer alıyor. Kilogram fiyatı marketlerde 100 lirayı aşan nohut ve fasulyeyi en büyük ikinci banknotumuzla alamıyoruz.

50 liralık banknot ise artık neredeyse hiçbir temel gıda ürününü satın almaya yetmiyor. 50 liranın satın alamadığı ürünler arasında sofralarımızda sıkça tükettiğimiz; kırmızı-yeşil mercimek, yumurta, 1 litre ayçiçek yağı, limon, pirinç, yoğurt, tavuk gibi ürünler yer alıyor. 20 lira, 10 lira ve 5 lira ile ise, neredeyse hiçbir ürün satın alınamıyor” diye konuştu.

Başevirgen, 200 liranın tedavüle girdiği yıldan bu yana kaybettiği değeri de hatırlattı. 200 liranın tedavüle çıktığı 1 Ocak 2009’daki değerinin 130 dolarken, bugünkü değerinin 6 dolara kadar gerilediğini ifade eden Başevirgen, “Yani 200 lira, dolar karşısında tedavüle girdiği tarihten bu yana yüzde 95,38 oranında değer kaybetti. 2009 yılında 200 lira ile 45 litre benzin alınabilirken, 2024 yılına geldiğimizde bu miktar yalnızca 4 litreye düştü.

Paramızın bu denli değer kaybetmesinin, banknotlarımızın tek başına neredeyse hiçbir ürünü satın alamayacak hale gelmesinin sebebi, 22 yıllık AKP iktidarının kötü ekonomi politikalarıdır. Acı reçeteyi daima millete çıkaran, emeklinin, emekçinin sırtından geçinenler, itibarlarından tasarruf etmeyi akıllarından bile geçirmiyor.

Vatandaşlarımız ise her geçen gün daha da fakirleşmeye devam ediyor. İktidara çağrımızdır elinizi artık milletimizin cebinden çekin” açıklamasını yaptı.

MERVE KIZILALP