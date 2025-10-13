Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ARTAN BEBEK ÖLÜMLERİ ÜLKENİN UTANCI OLDU!

Türkiye'de pek çok ülkeden daha yüksek oranlara ulaşan bebek ölümleri endişeye yol açarken iktidar "Annelerin süt ve mama bulamadığı, bebeklerini şekerli suyla beslendiği bir ülke yaratmakla" suçlandı.

RAKAMLAR KORKUNÇ

OECD'ye göre Türkiye'de her bin bebekten 9,8'i, TÜİK'e göre ise 10'u bir yaşına girmeden hayatını kaybediyor. CHP Milletvekili Asu Kaya, "Bu ülkenin yoksul mahallelerinde bir annenin gözyaşı, bir çocuğun nefesi eksiliyor. Ama saraylar yerinde, makam araçları yerinde, şatafat yerinde. 2025'i Aile Yılı ilan eden iktidar, aileyi güçlendirmek yerine, annelerin çaresiz bırakıldığı, bebeklerin şekerli suyla beslendiği bir ülke yarattı. Anneler çaresizlikle, çocuklar açlıkla inanıyor" dedi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Kaya, Türkiye'nin bebek ölüm oranlarında pek çok ülkenin gerisinde kalmasının utanç verici olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vererek şunlara cevap istedi:

Türkiye'de son beş yılda açlık veya yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden bebek sayısı kaçtır?

Bebek ölüm oranlarının yüksek olmasının sağlık kaynaklı başlıca nedenleri nelerdir ve bu nedenlerin her biri için sayısal veriler mevcut mudur?

Doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanan anne sayısı yıllara göre ne şekilde değişmiştir? Bu hizmetlere erişemediği İçin ölen bebek sayısı kaçtır?

Sağlık personeli, donanım ve altyapı eksiklikleri nedeniyle bebek ölümlerinin önlenemediği vakalarla ilgili resmi veriler nelerdir?

Anne ve bebek beslenmesine yönelik ücretsiz mama veya takviye gıda desteği programı mevcut mudur? Mevcutsa, bu destekten son beş yılda kaç anne ve bebek yararlanmıştır?

Son beş yılda sağlık kuruluşlarında bebek ölümü sonrası yapılan inceleme, denetim veya soruşturma sayısı kaçtır?