Yeniçağ Gazetesi: Asgari ücret zammına uluslararası müdahale

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Asgari ücret zammına uluslararası müdahale

Uluslararası kredi derecelendirme ve finansman kuruluşları dışardan Türkiye'ye asgari ücreti ne kadar artırmaları konusunda fikrini açıklayarak aba altından sopa gösteriyorlar. S&P Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan "BB-'ye yükseltti. Yapılan açıklamada, asgari ücrette yüzde 30'dan yüksek bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı savunuldu. IMF cephesi ise geçen yılki gibi yüksek bir artış olmaması gerektiğini söyledi. 2025 yılına geri sayım sürerken asgari ücret tartışmaları başladı. Konuya ilişkin son açıklama Standard & Poor's (S&P) cephesinden geldi. S&P, asgari ücrette yüzde 30 dan yüksek bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı savundu. Daha önce benzer bir açıklama IMF’den gelmişti.

IMF'nin Türkiye Masası Başkanı Jim Walsh, asgari ücretin geçen seneki gibi yükseltilmemesi gerektiğini, bu durumun enflasyon için risk oluşturduğunu söylemişti. Yabancı kurumlar da Türkiye'ye yaptığı ziyaretler sonrasında yüzde 25 zam oranını raporlara taşımışlardı. Öte yandan yaklaşık 120 ekonomistin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride yüzde 25'lik asgari ücret zammının kaygı verici olduğu ve asgari ücretlilerin alım gücünün korunması gerektiği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltirken, ücret belirlemede artış oranının, hükümetin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 17 yerine yaklaşık yüzde 44 olan 2024 enflasyon oranı endekslenmesinin, enflasyonla mücadele programı için bir risk olduğuna işaret edildi.

Ücret anlaşmasının bu iki uç nokta arasında belirleneceğinin varsayıldığı aktarılan açıklamada, ancak yüzde 30'dan yüksek herhangi bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı kaydedildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yüzde 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını vermesinin ardından, yüksek enflasyonun dar gelirlileri ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiğini vurgulayan yaklaşık 120 ekonomist asgari ücrete yapılması beklenen yüzde 25’lik zammı kaygı verici olarak kaydetti.