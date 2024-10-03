Yeniçağ Gazetesi: Asıl suçluların peşini asla bırakmayacağım

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Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı:

TETİKÇİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 22 sanıklı Sinan Ataş davasında tetikçi Eray Özyağcı ile birlikte 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmeden mahkeme, MHP'li avukat Öktem hakkında tahliye kararı verdi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumlan Kampüsü'nde görülen 22 sanıklı davada karar çıktı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumlan Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tetikçi Eray Özyağcı’yı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapse mahkum edildi. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğukan Çep ve cinayetin ardından Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve dönemin Mersin Milletvekili MHP'li Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş da "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aşkın Mert Gelenbey ve Mustafa Uzunlar'a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15 yıl ceza verildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel "cinayete yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tetikçiyi Özyağcı'yı Ankara'ya getiren özel harekât polisleri Aşkın Mert Gelenbey ile Murat Can Çolak'a 18'er yıl hapis cezası verildi. Telefon şifresi için ABD'ye yazı yazılan MHP'li avukat Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal'ın dosyaları ayrıldı. Cinayet Büro eski amiri Aykal'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme Öktem'i tahliye etti. Sanıklardan Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç’ın beraatine ve Caner Güney'in de tahliyesine karar verildi.

Karar sonrası konuşan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, asıl suçluların dışarıda elini kolunu sallayarak dolaştığını söyledi. "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı" diyen Ateş, şunları kaydetti: "Pensilvanya ile işte Pensilvanya dışında elin kolunu sallayarak dolaşanlardır. Oturdukları kürsülerden, suçlulan yargılatmamak için bize parmak sallıyorlar. Bunu bugün yaşadık Biz adalet istiyoruz. Bizim hatamız adalet is- temek mi? Sussaydık onlar çok mutlu olacaktı herhalde. 'Ayşe Ateş yurt dışına kaçacak' diye iddialar var. Hiçbir yere gitmiyorum. Sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman."

ABLA SELMA ATEŞ’E SALDIRDILAR

Mahkemenin kararı öncesi bahçede bir kişi Sinan Ateş'in ailesine saldırdı. Kararın açıklanması için verilen arada müştekiler ve avukatları Sincan Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde oturuyordu. Bu sırada, beyaz ceketli ve kimliği bilinmeyen bir kişi, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine arkadan yaklaşıp yumruk attı. Bu durum üzerine bahçede arbede yaşandı. Sinan Ateş'in yakınları saldırgana müdahale etti. İki taraf arasında kavga çıktı. Saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Sinan Ateş'in yakınları saldırı sırasında Selma Ateş ve Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i korumaya çalıştı. Selma Ateş saldırgana karşı "Hem kardeşimi katlediyorsunuz, hem de bize saldırıyorsunuz. Bunlara ceza kesilmezse bizi de öldürecekler" ifadelerini kullandı. Bu sırada anne Saniye Ateş fenalaştı. Saniye Ateş tedbir amacıyla ambulansa bindirilip olay yerinden hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından açıklama yapan Selma Ateş, "Bu saldırı gerçekleşseydi benim de katlimi izleyecektiniz. Selma için adalet mi diyecektiniz? Benim başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP ve Ülkü Ocakları'dır. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın ve diğer isimlerdir" dedi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de "Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul" tepkisini gösterdi.