Yeniçağ Gazetesi: Atatürkçü teğmenler için cadı avı başlatıldı

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ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER İÇİN CADI AVI BAŞLATILDI

Disiplin Kurulu'na sevk edilerek ihracı istenen teğmenlerin sayısı 5'e çıktı. Yandaş basın, teğmenleri hedef gösterirken, yapılan iğrenç tehditlere ilişkin suç duyurulan da ‘ifade özgürlüğü' denilerek reddediliyor.

2 TEBLİGAT DAHA GÖNDERİLDİ

Mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'dan sonra 3 teğmene daha tebligat gönderildi. Yandaş basında "Cunta sadece 2 teğmen mi?" şeklinde başlıklar atılmasının ardından Teğmen Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Teğmen Deniz Demirtaş'a da "TSK'dan ayırmak maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığı bildirildi.

KOVUŞTURMAYA GEREK YOKMUŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan AKP kurmaylarıyla süren Atatürkçü teğmenler için başlatılan adeta cadı avı sürerken, yapılan iğrenç hakaretler için yapılan suç duyuruları ise reddediliyor. Bunun son örneği de Teğmen Ebru Eroğlu için sosyal medyadan tecavüz tehdidine ilişkin suç duyurusunda görüldü. Savcı bunun suç olmadığını, ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirmek gerektiğini öne sürerek, kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

TSK: İTİBARI ZEDELEDİLER

Atatürkçü teğmenlerin hedef alınmasına 52 baro da ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "Atatürk'e bağlılık bildirmek, subaylarımız için bir tarihi bilinç ve sorumluluktur. Genç subayların, kurucu değerlere bağlılığı ifade özgürlüğünün toplu kullanımı olup Anayasa güvencesi altındadır" denildi. Bu gelişmeler yaşanırken, TSK, "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" açıklaması yaptı.