Yeniçağ Gazetesi: Boşanma davalarıyla icra davaları yarışıyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

Ekonomik krizle icra ve boşanmalar alarm veriyor

Ekonomideki buhran sosyal boyuta ulaşınca ailelerin dağılmasına neden oluyor. CHP Niğde Milletvekili Gürer, UYAP verilerine göre Türkiye’de icraya düşen dosya sayısının 22 milyonu aştığını, Niğde’de de yalnızca bir ayda 1760 icra dosyasının işleme alındığını söyledi. Gürer, icralardaki artışın ailelerin dağılmasını ve boşanmaları da hızlandırdığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin toplum üzerindeki etkilerini muhtarlıklara ulaşan icra ve boşanma tebligatlarında ortaya çıktığını söyledi.

Niğde Merkez’de Yukarı Kayabaşı Mahallesi muhtarını ziyaret eden Gürer, kentte artan icra dosyaları ve boşanma davalarına dikkat çekti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de yalnızca bir ay içinde 1760 icra dosyasının işleme alındığını 11 ayında bu hızla gitmesi halinde şehirdeki nüfusun büyük sıkıntı yaşayacağını belirtti.

Gürer, Adalet Bakanlığı’nın UYAP verilerine göre, 8 Şubat itibarıyla icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 22 milyon 411 bine ulaştığını belirten Gürer, bu rakamın ekonomik krizin vahametini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 17-24 Ocak haftasında vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 54,7 milyar lira artış göstererek 4 trilyon 15 milyar liraya ulaştığını belirtti.

“Varlık yönetim şirketleri ve TOKİ’ye olan borçları da eklediğimizde toplam borç 4 trilyon 147 milyar lirayı buluyor” dedi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi kartı borçlarındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını vurguladı. “Sadece bir haftada bireysel krediler 17,1 milyar lira artarak 2 trilyon 122 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 37,6 milyar lira artarak 1 trilyon 894 milyar liraya çıktı. Bu, vatandaşın borçlanarak ayakta kalmaya çalıştığını gösteriyor. Vatandaş, aldığı borcu ödeyemediği için icralık oluyor" ifadelerini kullandı.

Muhtarlıkların bu süreçte icra tebligatlarıyla yoğun şekilde meşgul olduğuna dikkat çeken Gürer, “Muhtarlar adeta bu işle uğraşmaktan başka bir şey yapamaz hale gelmiş. Evde bulunamayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere tebligatlar muhtarlıklara geliyor ve neredeyse tüm günlerini bu evrakları düzenleyerek geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin boşanma oranlarına etkisine değinen Ömer Fethi Gürer, “Ailelerin geçinememesi boşanmaları artırıyor. Maddi zorluklarla baş edemeyen aileler, ne yazık ki çözümü ayrılmakta buluyor. Bu durum, ekonomik krizin toplumun aile yapısını da ne kadar derinden etkilediğini gösteriyor. Niğde’de hangi muhtarlığa gitsek aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Tebliğ zarflar dolup taşmış durumda” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların hem bireysel hem toplumsal düzeyde ağır bir bedel ödediğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında boşanma oranlarında önceki yıllara kıyasla önemli bir artış görüldü. 2024 yılında Türkiye’de toplam boşanma sayısı 210,000’in üzerine çıktı. Bu, 2023 yılına göre %15 oranında bir artışa işaret etmektedir.

Gürer, “Niğde’deki icra dosyalarının çoğu köylerde alınan borçlardan kaynaklanıyor. Üstelik icra işlemleri sırasında kullanılan resmi araçların maliyeti bile vatandaşın sırtına ek bir yük olarak biniyor. Bu durum, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşı daha da sıkıntıya sokuyor” diye konuştu.

Gürer, ekonomik sorunların yalnızca bireysel sıkıntılara yol açmadığını, aynı zamanda ailelerin dağılmasına ve toplumsal huzurun bozulmasına da neden olduğunu ifade etti.

Serap YAMAK