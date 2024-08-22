Yeniçağ Gazetesi: Çarşı pazar yangın yeri tüketici - üretici perişan

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İKTİDARIN YANLIŞ POLİTİKALARININ FATURASI VATANDAŞI VURUYOR

Yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı geçim sıkıntısını her geçen gün derinleştiriyor. Günden güne azalan alım gücü nedeniyle sabit ve dar gelirli vatandaş çıkmaza girerken, maliyetler karşısında kazancı eriyen esnaf da yaşadıklarına isyan ediyor.

İktidarın yanlış politikalarının faturası üreticiye, çiftçiye, emekçiye, işçiye kısacası halka çıkıyor. Hükümet kemer sıkma politikalarına hız verirken, artan enflasyon ve zam yağmuru karşısında geçim sıkıntısı her geçer gün artan vatandaş, tenceresini kaynatamayacak duruma geldi. Enflasyonu aşağı çekme iddiasıyla tüketimi kısarak ekonomiyi soğutma çabaları devam ederken çarşı pazarda hem vatandaş hem de esnaf “Tükendik” diye isyan ediyor.

Artvin’in Arhavi ilçesinde pazarcılar ürün fiyatlarının düşmesine rağmen satamadıklarını belirtirken, alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar da fiyatların maaşlarının yanında hâlâ yüksek olduğundan yakındı. Bir Pazar esnafı, “Maliyetler çok pahalı. Artvin’den buraya 25 litre mazot yakıyor araba iki bin lira civarında. Bu maliyetle nasıl kazanalım” diye sorarken, pazarcı Nurdan Koyuncu, işlerinin iyi olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Şartlar ortada ve 1 kilo almak isteyen vatandaş artık gramla malzeme istiyor. Millet sadece bakıp gidiyor, biz de sıkıntı yaşıyoruz. Bazen malımız elimizde çürüyor. Nakliyeler pahalı sıkıntı çok. Bursa’dan, Amasya’dan geliyor buradaki şeftali ve üzüm. Satılması için getiriyoruz ama pazardaki ortam belli. Alım gücü zayıf olunca insanlarımız malzeme alıp dolaba koymak değil daha çok günlük tüketecekleri kadar alıyorlar. Para daha çok kıymetli oldu bu durumda bizim çeşit yapmamızı engelliyor, malda elimizde kalınca da zarar ediyoruz.”

Pazara alışverişe gelen emekli Sabiha Özcan ise her şeyin çok palalı olduğunu belirterek “Her şeye bakıyoruz bütün fiyatları inceliyoruz. Emekliyim, maaşım düşük geçinemiyorum. Hayat şartları çok zor yani ekonomi çok bozuk ve Türkiye’nin hali ne olacak insanlar yaşamasın kendileri için yaşıyorlar. Bıktık artık bu nedir ya? Türkiye’de yaşanmıyor, yaşanacak yer değil. Hükümetin bir an önce ekonomiyi düzeltmesi lazım. Bizler geçtik gençlerimiz yurt dışına gidiyor, doktorlarımız yurtdışına gidiyor. Çocuklarımız işsiz benim yeğenim mühendis ve yurt dışına gitti. Yazıklar olsun be böyle yaşanır mı” diye isyan etti.

Kavun ve karpuzda fiyatların düşmesine rağmen satış yapamadığını söyledi Arhavili pazarcı da, “Manisa Kırkağaç’tan kavun geliyor 15 lira. Karpuz 10 lira. Parası olan vatandaşta alıyor olmayan da yandan bakıyor. Şu durumda yine vatandaşa pahalı geliyor. Milletin parası yok. Emekliye devlet para vermedi doğal olarak alım gücü yok. Bir ev kirası 10- 15 bin lira, emeklinin maaşı 12 bin 500 lira gel de geçin sen” dedi. Pazar ayakkabı terlik satan Kadir Şimşek ise, satışlarının geçen yıla göre yarı yarıya düştüğünü belirterek şunları söyledi: “Burada geçtiğimiz senelere göre baktığımız zaman 80 parça satıyorsan şimdi ise 40 parça mal satıyoruz. Alım gücü çok düştü. Çok zaruri ihtiyaç olacak ki vatandaş alsın. Ben ucuz mal satıyorum ama vatandaş 50 liraya terlik bulacak 200 yüz liraya ayakkabı bulacak ki malı alabilsin. Şuraya koymuş olduğum ayakkabıya bin lira diyorum kurşun atmış gibi oluyorum.”

-Uğur İstanbullu