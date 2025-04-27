Yeniçağ Gazetesi: Dalga dalga İBB’yi devre dışı bırakma operasyonu

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

SAZLIDERE’YE İHTAR SONRASI İBB’YE 2. DALGA OPERASYONU

İSKİ'nin Kanal İstanbul bağlantılı Sazlıdere Barajı'ndaki kaçak TOKİ inşaatını yıkım tebligatı göndermesinden 1 gün sonra, İBB'nin cezaevinde olmayan yöneticilerine sabah operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 50 isim arasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da bulunuyor.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI VE İSTANBUL

Büyükşehir Belediye (IBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyon dün 2. dalga baskından ile devam etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mai Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah aralarındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cendet Kaya, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim turakdu Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun İBB Başkam Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve ISKI Genel Müdürü Şafak Başa'nın da yer aldığı 50 kişiyi gözaltına alı Şafak Başa'an cikklisak sorunlarının olduğu ortaya çıktı.