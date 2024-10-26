Yeniçağ Gazetesi: Dar gelirlinin sofrası daha da küçülecek

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TAHIL VE BAZI SEBZE-MEYVELERDE ÜRETİM AZALACAK

Türkiye’de bitkisel üretimin bu yıl bir önceki yıla göre tarla ürünlerinde azalacağı, meyve ve sebze grubunda ise artacağı tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ni açıkladı. Tahıl, meyve ve sebze üretiminde düşüşün, fiyatlardaki tırmanıştan dolayı gıdaya erişimi daha da zorlaştıracağı belirtiliyor.

İPA'nın anketine göre de zaten vatandaşların yüzde 97,5'i ekonomik sebeplerle gıda çeşitlerini azalttığını, yüzde 42'si yeterli gıdaya ulaşamadığını ve porsiyonlarının küçülttüğünü, yüzde 11,8'i maddi yetersizlikten dolayı evde yiyecek hiçbir şey bulamadığı zamanlar olduğunu belirtiyor. Buna göre, üretim miktarlarının bu yıl geçen yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5,2 azalacağı tahmin edilirken, sebzelerde yüzde 6, meyveler, içe cek ve baharat bitkilerinde 3,5 artacağ öngörüldü. Yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitki sel ürünlerde 75,3 milyon ton, sebzelerde 33,7 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bit- kilerinde ise 28,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Tahıl Ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre, yüzde 7,1 azalarak yaklaşık 39,2 milyon ton olacağı öngörüldü.

Buğday üretiminin yüzde 5,5 azalarak 20,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 10,9 azalarak 8,2 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 18 azalarak 250 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 4,6 azalarak 391 bin ton, mısır üretiminin ise yüzde 8,3 azalarak yaklaşık 8,3 milyon ton olacağı tahmin edildi. Şeker pancarı üretiminin yüzde 8,9 azalarak 23 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Hıyarda yüzde 6,3, sivri biberde yüzde 3,3, beyaz lahanada yüzde 4,4 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi. Meyveler grubunda bir önceki yıla göre elmada yüzde 3, çilekte yüzde 9,1 üretim azalışı beklendiği açıklandı. Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 32,1, portakalda yüzde 30,8, limonda yüzde 26,3 üretim azalışı öngörüldü. Muz üretiminde yüzde 5,3 azalış olacağı tahmin edildi.