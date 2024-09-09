Yeniçağ Gazetesi: Derin kriz dönemine hızla yaklaşıyoruz!

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RÜŞVETİN EN SORUNSUZ HÂLİ OLAN PAHALI SAATTE EN İYİ MÜŞTERİYİZ!

Kara para ve kayıt dışı servet sahiplerinin hesap ve vergi vermeden refah içinde yaşadığını söyleyen CHP'li Toprak "Türkiye, en sorunsuz rüşvet yöntemi olan milyon dolarlık saat ithalinde İsviçre'nin en iyi müşterisi. Bir yanda milyar dolarlar-Eurolar uçuşurken çiftçiler traktörleriyle protesto eylemi yapıyor!" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yayımladığı haftalık raporunda, Türkiye'nin siyasi ve ekonomi gündemini değerlendirdi. Kara para suçlamasıyla tutuklanan medyatik isimlerin bir bir tahliye olmasının Türkiye'nin dünyadaki itibarına gölge düşürdüğünü vurgulayan Toprak, 4 milyar dolarlık kripto para vurgunu organizatörünün İstanbul'da yakalandığını hatırlattı. Toprak, "Türkiye, en sorunsuz rüşvet yöntemi olan milyon dolarlık saat ithalinde İsviçre’nin en iyi müşterisi. Bir yanda dolarlar-Eurolar uçuşurken çiftçiler traktörleriyle protesto eylemi yapıyor. Türk-İş ve Hak-İş mitinglere hazırlanıyor. Kara para ve kayıt dışı servet sahiplerinin hesap ve vergi vermeden refah içinde yaşadığı Türkiye'de ülkenin gerçek sahipleri, üreten, çalışan, emek veren kesimleri eziliyor. İktidar, Fitch'in not artışıyla övünerek kitlelere üç yıl daha sabır ve şükür tavsiye ediyor. Dipten gelen dalgayla yükselen kitlesel tepkiler karşısında iktidarın erken seçimden kaçması olanaksız görünüyor" ifadelerini kullandı.

Raporunda 2025-2027 Orta Vadeli Program'a (OVP) da değinen CHP'li Toprak, bunun, 22 yıldır tutmayan OVP hedeflerine eklenen yeni bir "aldatma-yanıltma ve temenni' belgesi olduğunu vurguladı. Toprak, "Geçen yılki OVP hedeflerinin tümü değiştirilirken enflasyonda yukarı, büyümede aşağı yönlü revizyona gidildi. Büyüme düşerken işsizlikte azalma öngörmek akıl dışı bir çelişkidir. Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı olduğu AKP hükümetinin 2011'de açıkladığı 2023 Vizyon Belgesi'nde KBMG'nin 2023'te 25 bin dolar olacağı ilan edilmişti. Şimdi 2027'de bile bu hedefe ulaşılamayacağı yeni OVP ile itiraf ediliyor. 2023'te 500 milyar dolar ihracat vaat eden iktidarın yeni OVP de ihracat hedefi 2027'de 319 milyar dolar. İşsizliğin azalacağı, istihdamın 2,3 milyon kişi artacağına yönelik hedef de yine aldatmacadan ibaret. TÜİK'in son temmuz verisinde istihdam 341 bin azalırken işsiz sayısı 234 bin arttı. Büyüme aşağı çekilirken işsizlikte düşüş beklemek akla ve ekonomi bilimine aykırı derin bir çelişkidir. OVP, iktidarın 22 yıllık tarım politikalarının IMF koşullarıyla üreticiyi iyice dışlayan, üretimden kopuşu hızlandıran yönde ilerleyeceğini gösteriyor. Yeni OVP ile ülke tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin küresel gıda zincirleri ve tekellere teslim edilmesinin altyapısı hazırlanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Bu yılın 2'nci çeyreğinde büyüme hızının, sert biçimde düşerek yüzde 2,5e indiğine işaret eden Toprak, açıklamalarını "Türkiye ekonomisinin baş aşağı gittiğini, karanlık bir döneme girildiğini gösteren rakamlar, 3'üncü ve 4'üncü çeyreklerde ekonomik durgunluk, daralma ve eksi büyüme sürecinin işaretini gösteriyor. Ticaret Bakanı'nın her ay ihracatta yeni aylık rekorlar kırmakla övünmesine karşın TÜİK verileri, tam aksine ihracatın yerinde saydığını, 2'nci çeyrekte yüzde 1’e bile ulaşamayan, yüzde 0,4'te kalan bir ihracat büyümesinin söz konusu olduğunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi; yeni yatırımların tümüyle durduğu, talep ve harcamaların bıçak gibi kesildiği, işsizliğin patlama yaptığı derin bir kriz dönemine doğru hızla yaklaşıyor." diye sürdürdü.

Merve Kızılap