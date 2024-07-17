Yeniçağ Gazetesi: Derinleşen yoksulluk geleceğimizi vuruyor

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Halk sağlığı alarm veriyor çocuklar yoksulluğun pençesinde

Ankara Tabip Odası yoksulluğun halk sağlığı sorunu olduğunu çocuk yoksulluğunun alarm verdiğini belirterek “Her 10 çocuktan 3’ü yoksul. Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 2024-Mayıs ayında 170 bin 694’e yükseldi” dedi.

TÜRK-İŞ’e göre açlık sınırının asgari ücreti geçerek 20 bin liraya dayanması, yoksulluk sınırının da 60 bin lirayı aşması çocukların da yoksulluğun pençesinde can çekişmesine neden oluyor.

Ankara Tabip Odası, resmi kurumların ve sendikaların hesaplamalarının artan eşitsizliği ve derinleşen yoksulluğu gözler önüne serdiğini belirterek “Yoksulluk halk sağlığı sorunudur. Her 10 çocuktan 3’ü yoksul, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 2024 Mayıs ayında 170 bin 694’e yükseldi” dedi.

Ankara Tabip Odası, X hesabından artan yoksullukla ilgili açıklama yaptı. “Yoksulluk halk sağlığı sorunudur” denilen açıklamada ,resmi kurumların ve sendikaların hesaplamalarının artan eşitsizliği ve derinleşen yoksulluğu gözler önüne serdiği belirtildi.

Açıklamada,şu değerlendirmelere yer verildi: “Açlık sınırı asgari ücreti geçti. Haziran ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 19 bin 44 liraya, yoksulluk sınırı 65 bin 874 liraya yükseldi.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi, barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı 30 bin 604 lirayı buldu. Haneler sosyal yardımlarla ayakta kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım verilerine göre Türkiye’deki 17 milyon 114 bin 912 yurttaş, yaşamını sosyal yardımlarla sürdürmeye çalışıyor.

Haziran itibarıyla sosyal yardıma muhtaç hane sayısı 4,2 milyonu aştı. Türkiye’de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski AB ülkelerinden daha fazla. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındakilerin oranları incelendiğinde Türkiye’de bu riskle karşı karşıya olanların oranı, AB üyesi ülkeler ortalamasının 2 katıdır.

Türkiye’de yoksulluk riski altında olanların oranı yüzde 34 iken, AB üyesi ülkelerde bu oran yüzde 21’dir. TÜİK verilerine göre 2023 yılında yoksul çocuk oranı yüzde 31,3 iken, maddi yoksunluk içinde olan çocukların oranı yüzde 33,3’tür. Nüfusa oranlandığında yaklaşık her 10 çocuktan 3’ü yoksuldur. Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 2024- Mayıs ayında 170 bin 694’e yükseldi.

Yüksek gıda fiyatları nedeniyle halkımız, karbonhidrat, yüksek yağ, yüksek basit şeker ağırlıklı bütçesine uygun öğünlerle karnını doyurmaya yöneliyor. Sofralarda yeterli miktarda protein, taze sebze ve meyve yer almıyor. Bu nedenle obezite, hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom gibi obezitenin tetiklediği sağlık sorunları ortaya çıkıyor.

Birkaç yıl önce Meclise sunulan Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemleri Komisyonu raporuna göre ülkemizde her 3 kişiden 1’i obez durumdadır. Çalışan yoksulluğunu azaltmanın öncelikli yolları gelirde adaleti ve vergide adaleti sağlamaktır. Okul çağındaki çocuklarımızın gelişimi için bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmelidir.

Çocuk yoksulluğunun önüne geçmek ve çocuk işçiliği ile mücadele etmek hükümetin öncelikli görevleri arasında olmalıdır.”

(ANKA)