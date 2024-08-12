Yeniçağ Gazetesi: Ekonomide durgunluk fırtınası yıkıp geçecek

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BÜYÜK FIRTINAYA HAZIR OLUN

NAS siyasetiyle obezleşen ekonominin yüksek faizle diyete sokulmasının resesyon fırtınasını tetiklediğine dikkat çeken Yeniçağ ekonomi yazarı Remzi Özdemir, halka “cebinizdeki parayı harcamayın” uyarısı yaptı

İşte Remzi Özdemir'in o yazısı...

Büyük fırtınaya hazır olun! Peki büyük fırtına nedir biliyor musunuz?

Büyük fırtınanın adı resesyon!

Aslında Türkiye’deki resesyon tehlikesini yaklaşık 6 ay önce dile getirmiştim. Ama son bir haftada yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Son gelen sanayi üretimindeki düşüş, konut satışlarındaki düşüş ve ticari hayattaki yavaşlama resesyonun en büyük işareti olarak gösteriliyor.

İşsizlik yeniden yükselmeye başladı.

Resesyon yani durgunluk başlamasıyla birlikte işsizlik de hızla artacaktır.

İnsanlar işsiz kalınca daha az harcayacak, bankalara borcunu ödeyemeyecek. Yani küçülmeyle birlikte daha çok insan işsiz kalacak.

Tam bir zincirleme!

Her şey birbirini tetikleyecek.

Peki Türkiye neden resesyona girecek?

Elbette faizlerin yüksekliğinden.

Zaten bir süredir başta Amerika olmak üzere Avrupa’da birçok ülke resesyonla boğuşuyor.

Şimdi diyeceksiniz ki, bu kadar kötü bir şey olan resesyonun bitmesi için neden faizlerin düşmesi sağlanmıyor.

O kadar kolay mı?

Bunu yedikçe obezleşen, normalde 65 kilo olması gereken bir bedenin 120 kilo olmasına benzetin.

Yeniden zayıflayıp normale dönmesi için çok diyet yapması lazım. Diyet için de daha az yemek yemesi lazım.

Türkiye NAS döneminde obezleşti. Yüksek faizle diyet yapıyor.

Yapmaz ise yüksek enflasyon ülkeyi kasıp kavuracak.

Merkez Bankası üzerinde korkunç baskı var.

Faizi düşürmesi için hem siyasilerin hem de iş dünyasının baskısı var.

Ama Türkiye artık hasta bir ülke ve ekonominin düzelmesi için bu ilacı daha çok uzun süre almak zorunda.

Bedel ağır olacak!

Ama bu bedeli ödemek zorundayız.

Şimdi diyeceksiniz ki, ucuz krediyi biz mi aldık ki bunun faturasını biz ödeyelim.

Sonuçta bu politikaları halkın yüzde 52’sinin oyunu alan Erdoğan uyguladı.

Yüzde 52 demek çoğunluk demek. O hâlde bunun bedelini halk ödeyecek.

Elbette ödemeyen olacak.

Onlar Türkiye’nin kaymağını yiyen insanlar. Hani şu lokantalar ve lüks tatil yerlerini dolduranlar var ya onlar ödemeyecek.

Çünkü onlar AKP’nin yarattığı ballı kesim.

Siz onu bunu boş verin ve resesyon fırtınasına hazır olun.

Cebinizdeki parayı harcamayın. Ev almayın, araba almayın, tatile gitmeyin.

Diyeceksiniz ki ölelim mi?

Yok ölmeyin para biriktirin her şeyi krizde daha ucuza alacaksınız.