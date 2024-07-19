Yeniçağ Gazetesi: Ekonominin değirmeni misafir parayla dönmez

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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İTO BAŞKANI AVDAGİÇ’DEN ‘SICAK PARA’ UYARISI

Yılın ilk 6 ayında ülkeye dışardan çok ciddi miktarda fon girişi olduğuna dikkati çeken İTO Başkanı Avdagiç, bunun “Misafir para” olduğunu ve günü geldiğinde gideceğini söyledi.

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yılın ilk ayında Türkiye’ye giren sıcak parayı değerlendirirken “Misafir para, her misafir gibi günü geldiğinde kalkar gider” yorumunu yaptı.

Yılın ilk 6 ayında ülkeye dışardan çok ciddi miktarda fon girişi olduğuna dikkati çeken Avdagiç, bunun “Misafir para” olduğunu ifade etti.

Avdagiç, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla misafir para, her misafir gibi günü geldiğinde kalkar gider. Halbuki biz misafir para yerine sürdürülebilir ihracata, yani kendi kazancımıza daha fazla ağırlık vermeliyiz. Biz misafir parayla finansal dengelerimizi belli bir noktaya getirme konusunda önemli başarılar elde ettik.

Bu elbette çok değerli. CDS’lerde ciddi düşüş oldu, artık kalıcı bir şekilde 300’lerin altına geriledik. Tabii bizim beklentimiz 150’lere kadar gerilemesi. Türkiye’nin hak ettiği rakam oralarda, 100-150 bandını çok hızlı bulmamız gerekiyor.

Yılın ikinci yarısında ise altını çizdiğimiz en önemli konu ihracat. Şu anda bize göre Türkiye’nin önümüzdeki dönemde en üzerinde durması gereken konu ihracatın sürdürülebilirliği ve seviyesinin muhafazası."

İTO başkanı, tekstil, ayakkabı ve deri sektöründe daralma görüldüğünü söyledi.

Avdagiç birkaç Çin firmasının hızla Türkiye’de doğrudan yatırıma gelebileceğini kaydetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yılın ilk 6 ayındaki ekonomide yaşanan gelişmeleri, iş dünyasındaki son durumu ve ikinci yarıya ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

Avdagiç, doğrudan yabancı yatırımların önemine dikkati çekerek Çin’in elektrikli araç üreticisi BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırımının fevrı aldığını dile getirdi. Avdagiç, birkaç Çin firmasının hızla Türkiye’de doğrudan yatırıma gelebileceğini düşündüğünü belirterek otomotiv, beyaz eşya ve bu sektörlere hizmet eden tedarik sanayi olabileceğini kaydetti.

İTO başkanı şunları söyledi: “Teknolojik, ev ve ev içi elektroniği diyelim, bu konularda onların çok kuvvetli markaları var. Dolayısıyla bu konuda Türkiye ve Türkiye üzerinden AB daha cazip bir noktada olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Avrupalı firmalardan ziyade Çinli firmaların doğrudan yatırım yapma anlamında öne çıkacağını düşünüyorum. Çok netleşmediği için isim veremiyorum ama birkaç yatırım daha öngörüyoruz.”

Avdagiç, EYT kanunu nedeniyle emekli olanlara şirketlerden ödemeler yapıldığını, böylece piyasaya para girdiğini belirterek birkaç sene de bunu devam edeceğini kaydetti.

İTO başkanı, “Dolayısıyla piyasaya ilave bir nakit girişi olarak önümüzde durmaya devam edecek. Burada hane halkının enflasyon beklentisinin Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisiyle örtüştüğü günü yakalamak çok önemli. Kamunun öngörüsüyle halkın öngörüleri örtüştüğü anda biz enflasyonda çok daha hızlı adım atabiliriz” dedi.

Avdagiç, enflasyonda temmuz ve ağustosta baz etkisiyle çok hızlı bir düşüş olacağını, bunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İTO olarak enflasyonda aylık artış trendini takip ettiklerini belirten Avdagiç, “Aylık ne kadar artıyor ve bunun yıllık kümülatifi ne kadar olacak? Dolayısıyla şu anda enflasyonla mücadele devam ediyor. Biz enflasyonla mücadelenin diğer tüm unsurları da dikkate alarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonla mücadelenin sonunda oluşacak yükü de hasarı da minimize edecek bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor” dedi.

(AA)