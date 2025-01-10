Yeniçağ Gazetesi: Emekliye yapılan zam değil ekmek desteği

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‘2024’ü zulüm yılına çevirdiniz sefaleti normalleştirdiniz’

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen “2024 yılını emekliler için zulüm yılına çeviren Erdoğan iktidarının derdi emekli, işçi, memur, öğrenci değil. İktidarın derdi geçiş garantili köprüleri yapan müteahhitler, uçuş garantili havalimanlarını yapan müteahhitler, 5’li çetelerdir” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkarılmasına tepki göstererek, “2025 yılında da görmezden gelinerek bin 696 liralık zamma mahkum edilen emekli, gelen bu zamla 157 ekmeği, 11 koli yumurtayı, 2 kilo kıymayı zor alıyor. Milyonlarca emekli için reva görülen bu zam sefaletin normalleştirilmesidir” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan en düşük SSK Bağ-Kur emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkarılmasını tepki gösterdi. Başevirgen, en düşük emekli aylığına gelen zammın sadece bin 969 lira olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

''Emekliler Yılı ilan ettiği 2024 yılını emekliler için zulüm yılına çeviren Erdoğan, 2025’te de hız kesmeden emekliyi açlığa yoksulluğa mahkum etmeye devam ediyor. 2025 yılında da görmezden gelinerek bin 696 liralık zamma mahkum edilen emekli, gelen bu zamla 157 ekmeği, 11 koli yumurtayı, 2 kilo kıymayı zor alıyor. Milyonlarca emekli için reva görülen bu zam sefaletin normalleştirilmesidir.

Yıllarca çalışıp didinen, vergisini, primlerine günü gününe ödeyen, emekli olup artık rahat bir hayat sürme hayali kuran emekliye iktidarın reva gördüğü hayat bu kadar. Çünkü iktidarın derdi emekli, işçi, memur, öğrenci değil. İktidarın derdi geçiş garantili köprüleri yapan müteahhitler, uçuş garantili havalimanlarını yapan müteahhitler, 5’li çetelerdir."

23 yıllık AKP iktidarının kötü ekonomi politikalarıyla ülkeyi soktuğu derin yoksulluk sarmalından çıkmak için şimdi de halkı boykot yapmaya çağıran Erdoğan, uçaklarından, saraylarından, koruma ordusundan vazgeçmeyi ise aklının ucundan bile geçirmiyor. Yeni yılla birlikte vergiler, cezalar, harçlar yüzde 43,93’lük Yeniden Değerleme Oranına göre artırılırken, maaşlara gelen komik zamlar milletin aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Bütçe, işçiye, memura, emekliye verilecek zamlar siyasi bir tercihtir. İktidarın yaptığı bu zamlarla tercihinin artık halktan yana olmadığı ortadadır.''

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de , emekli aylıklarına yapılan zamla ilgili “14 bin 469 lirayla hangi emekli insanca yaşam koşullarını sağlayabilir? Emeklilerimiz sadece kuruşlarla ifade edilen artışlarla değil, insanca yaşam koşullarını sağlayacak gelirlerle desteklenmelidir” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada emekli aylıklarına yapılan zammın TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının altında olmasına tepki gösterdi. Genç, konuşmasında şunları kaydetti: "TÜİK'in açıkladığı 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,4 ancak market raflarında, pazarlarda kira artışlarında bu oran çok ama çok daha yüksek. Emeklilerimiz sadece ayakta kalabilmek için bile gelirlerinin büyük bir kısmını gıda ve barınmaya harcıyor. Şimdi, soruyorum; 14 bin 469 lirayla hangi emekli insanca yaşam koşullarını sağlayabilir? Emeklilerimiz sadece kuruşlarla ifade edilen artışlarla değil, insanca yaşam koşullarını sağlayacak gelirlerle desteklenmelidir.”

(ANKA)