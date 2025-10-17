Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ENFLASYON DEĞİL AMA ÖDEME GÜCÜ GERİLEDİ!

Vatandaşların yüzde 11,3'ü kredi kartı borcunu, yüzde 18,3'ü elektrik ve su faturalarını ödeyemiyor, yüzde 31,4'lük kesim de temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değil.

18 MİLYON RESMİ YOKSUL

TUIK üzerinden enflasyonu düşük gösterme hamleleri yapılsa da alım gücü dibe vurdu. TÜİK'in rakamlarına göre resmi olarak Türkiye'de yoksul sayısı 18 milyon kişi, İstanbul Planlama Ajansı'nın (IPA) araştırmasına göre de İstanbul’da 2 milyon 756 bin kişi yoksullukla boğuşuyor. İPA'nın İstanbul Barometresi de durumu ortaya koydu.

GEÇİNMEK ÇOK ZORLAŞTI

Buna göre, eylül ayında İstanbulluların yüzde 40'ı kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyebildi. Alt gelir grubunda ise yüzde 11,3 hiçbir ödeme yapamadı. Vatandaşların yüzde 53,9'u "geçinmekte zorlandığını" belirirken, yüzde 31,4'ü ise artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylüyor.

HALKIN YARISI ENDİŞELİ

Vatandaşların yüzde 49,5'i hanesinde yeterli gıdaya ulaşamama endişe si yaşadı. "Sıklıkla endişe duydum" diyenlerin oranı bile yüzde 17,9 oldu. İstanbulluların yüzde 18,3'ü de eylül ayında tüm fatura ve aidatlarını ödeyemedi. Bunları yüzde 61'i elektrik, yüzde 52,7'si su ve yüzde 44,5'i doğal gaz faturaları oluşturuyor.