Yeniçağ Gazetesi: Finans depremi yıkarsa belimizi doğrultamayız

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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“İstanbul depremi bile gelen krizin yanında hafif kalır”

İş dünyasından uyarı üstüne uyarı geliyor. Yüksek faizden dolayı ödeme krizine giren, kredi kullanamayan şirketlerde konkordato ve iflaslar artarken, TÜSİAD üyesi işadamı Alphan Manas‘tan da ürkütücü uyarı geldi: İstanbul depremi, yaşayacağımız finans depreminin yanında çok hafif kalacak. Kral çıplak..

TÜRKİYE’de yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri dinamo etkisiyle vuruyor. Özellikle faiz oranlarının artması ile birlikte ham madde ve tedarik ücretlerinde akıl almaz artışlar yaşanırken üreticiler zor durumda kalmaya devam ediyor.

Gelen son dakika uyarısı ise hem finans hem de reel piyasaları ürküttü. TÜSİAD üyesi Teknoloji Holding’in kurucularından Alphan Manas, sosyal medya hesabından “İstanbul depremi bile yaşanacak finans depremi yanında hafif kalır” dedi.

TÜİAD üyesi iş adamı fütürist Alphan Manas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye ekonomisinin gidişatına dair sert eleştirilerde bulundu. Manas, birçok alanda yaşanan sorunları sıralayarak, ekonomik krizin ciddiyetine dikkat çekti.

Manas, restoran fiyatlarının mantıksız hale geldiğini belirterek, “Londra’da yemek yemek daha ucuz. Big Chefs, MidPoint, Happy Moon’s gibi zincir olanlar dışında yemek kesinlikle yenmez” ifadelerini kullandı.

Özellikle yabancı turistlerin bile fiyatlarla dalga geçtiğini vurguladı. Türkiye’de yatırım araçlarının kalmadığını ve artık parası olanların yurtdışında ev aldığını ifade eden Manas, özel okul fiyatlarının ve kiraların kontrol edilemez seviyelere ulaştığını belirtti.

Manas, “İhracatçı kepenk kapamak üzere. Tahsilat yapılamıyor. Kredi kullanılamıyor. Kim kimi yakalarsa kendini ona finanse ettiriyor” dedi. Manas, firmaların konkordato yarışına girdiğini ve Suriyelilerin vergi vermesi için vatandaş yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Bu durumu sert bir dille eleştiren Manas, “Eskiden olsa fatura hemen Mehmet Şimşek’e kesilir, gönderilir ve rahatlanırdı. Ama kazın ayağı öyle değil. Çünkü Şimşek giderse MB’nin kasası anında boşalır” dedi.

Durumun ne kadar daha devam edeceğini sorgulayan Manas, bakanlar ve bürokratların korkudan gerçekleri söyleyemediğini iddia etti. Kendisinin ise bu gerçeği açıkladığını belirterek, “Kral çırılçıplak,” dedi.

Manas, yabancı banka ve finans kuruluşlarının yıl sonu dolar kuru tahminlerinin yanıltıcı olduğunu ve bu tahminlerin carry-trade yapmaları için gaz verildiğini ifade etti. Merkez Bankası’nın yıl sonu %38 enflasyon tahminine dikkat çeken Manas, doların 40 lirayı geçeceğini belirtti ve halkı uyardı: İstanbul depremi, yaşayacağımız finans depreminin yanında çok hafif kalacak.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonun artmasıyla birlikte Türkiye’nin dolar bazında rakiplerinden yüzde 40 daha pahalı bir ülke haline geldiğini belirterek, “Bugün dolar/TL kurunda minimum seviye en az 37 olmalı” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ihracatta ilk 6 ayı ve ikinci yarıyla ilgili öngörülerini paylaşmak üzere medya mensupları ile bir araya geldi.

Enflasyon rakamlarına dikkat çeken Mustafa Gültepe şunları söyledi: Türkiye dolar bazında rakiplerinden minimum yüzde 40 pahalı. Bunun neticesinde Türkiye, rekabetini kaybediyor. Üretim ve ihracata dayalı büyüme hikayesinden bahsetmek mümkün değil çünkü makas giderek açılıyor.

Haber MERKEZİ