Yeniçağ Gazetesi: Geçinemeyen halkın umudu erken seçim!

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Çalışmak zorunda kalan emekli vatandaş: Kemeri nereye kadar sıkayım?

Ekonomik sıkıntılar, vatandaşın yaşam sevincini elinden aldı. Maaşların enflasyonun çok altında kaldığını belirten emekli bir vatandaş “Kemeri nereye kadar sıkayım? Kendilerine gelince var ama emekliye yok” diyerek bir an önce erken seçim yapılmasını istedi.

YÜKSEk enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı geçim sıkıntısını derinleştirirken, alım gücü günden güne eriyen vatandaşlar, ufukta durumlarının düzeltileceğine dair bir ışık göremediklerini belirterek, iktidarın değişmesini istedi.

Artvin’in Hopa ilçesinde vatandaşlar yaşadıkları geçim sıkıntısından yakındı. Maaşların enflasyonun çok altında kaldığını belirterek buna çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Faik Koyuncu, erken seçim yapılmasını istedi. Beyin ve kalp ameliyatı olduğunu belirten Koyuncu, geçinmek için iş aradığını ancak doktorun sağlık raporu vermediğini söyledi.

“Emekli maaşına zam gelse de 10 bin lirayı geçmedi nasıl olacak bu iş” diyen Koyuncu, “Tasarruf paketi bizim değil Tayyip paketi o. Onun bizimle alakası yok çünkü vatandaşta bir şey bırakmadı ki Tayyip alsın. Ver vergi, ver vergi zenginler, kodamanlara verdi ama Müslümana sıra gelince vermedi. Öyle bir Müslümanlık varsa ben Müslüman değilim. 68 yaşındayım bundan sonra kendileri baksınlar ben buraya kadar bakabildim” diye isyan etti.

“Şu anda Türkiye’de ekonomik kriz var. Millet aldığı maaşla geçinemiyor dolayısıyla seçim olması gerekiyor” diyen Ali Akpınar da şunları söyledi: “Her şey tıkandı, vatandaş geçinemiyor. Emekliye zam veriyor yüzde 24 oranında. TÜİK’in açıkladığı rakam yüzde 24 ama gerçek enflasyon yüzde 60, 70, 80 hatta yüzde 100. Verilen parayla vatandaşın geçinme şansı var mı? Yok maalesef ve bu hükümetin değişmesi lazım. Muhakkak gelen hükümet de zorlanacak ve bu şartlar altında onun da ne yapacağı meçhul. Vallahi vatandaşın cebinden çıkan verginin nereye gittiği belli değil. Vatandaş sıkıyor kemeri ama nereye kadar sıkacak. Vatandaş geçim derdine düşmüş birileri götürüyor vatandaş da çilesini çekiyor.”

Emekli olduğunu ama ekonomik kriz nedeniyle mecburen çalıştığını belirten Bayram Kılıç ise maaşının 9 bin 950 lira olduğunu söyledi. İki kızının olduğunu ve okuduklarını kaydeden Kılıç, “TOKİ’den geçen yıl daire çıktı, aylık 3 bin lira ona taksit ödüyorum. Çalışmasan ne içip ne yiyeceğim? Elektrik, su, yakıt, telefon faturalarına güç yetmiyor. Çalışmayıp ne yapacağız” diye sordu.

“AKP’ye oy verdik verdik berbat etti bıraktı bizi. En sonunda oy vermedim” diyen Bayram Kılıç, “Kemeri nereye kadar sıkayım? Kendilerine gelince var, başkasına var ama sadece emekliye yok” sözleriyle yaşadıklarına isyanını dile getirdi.

Ülkedeki göçmen sorununa dikkat çeken Ersin Yıldız ise, şunları söyledi: “Bu ülkede rahatsızız şu an. Suriyelisi, Afganlısı bizden daha rahat, onun için biz de kendimizi bir an önce dışarıya atmaya çalışıyoruz. Seçim konusunda şöyle söyleyeyim; bunu halk istedi böyle olmasını çeksinler çilesini. Hepimiz yanıyoruz ama çoğunluk onu istiyor. Demek ki çoğunluk çile çekmek istiyor o zaman çeksinler çile. Yarı aç yarı tok gezsinler, devam etsinler. Seçim olsa ne olacak, kim gelecek ki yerine? Bu ülke düzelmez. Böyle giderse ve bu şekilde düzelmez, bu millet bu kafayla giderse düzelmez. Bize Mustafa Kemal lazım. Bu kafayla bu millet giderse bu ülke düzelmez.”

Uğur İstanbullu (ANKA)