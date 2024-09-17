Yeniçağ Gazetesi: Gelir artsa da bütçe deliğini kapatamıyor

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KURUMLAR VERGİSİ %87 AZALDI FAİZ GİDERLERİ %91 ARTTI

Bütçe de artan vergilere rağmen, kamudaki harcamalar tasarruf genelgesiyle de yeterince önlenemeyince, bütçe açığı ağustosta yıllık 2 trilyon TL'ye dayandı.

Enflasyonun en önemli nedenlerinden biri olan bütçedeki delik, kapatılamıyor. Hükümetin çıkardığı kamuda tasarruf genelgesi de çözüm olmadı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 690 milyar 720 milyon lira, giderleri 820 milyar 314 milon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 45,8 artışla 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı. Ocak-ağustos döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 yükselerek 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 84,1 artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira, ocak-ağustos döneminde de 973 milyar 554 milyon lira açık verdi.

Vergi türleri itibarıyla ağustosta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 99,6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 71,7, özel tüketim vergisi yüzde 23,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 197,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 13,2, damga vergisi yüzde 59,1, harçlar yüzde 38,5, diğer vergiler tahsilatı yüzde 9,4 artarken, kurumlar vergisi yüzde 87,3 azaldı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ağustos ayı gerçekleşme oranı 2023'te yüzde 12,5 iken geçen ay yüzde 8,2 oldu. Ocak- ağustos dönemi faiz giderleri yüzde 91 artarak 764 milyar 8 milyon lirayı buldu.

Bunu da iktisatçılar, ekonomik krizden dolayı kurumlar vergisi ödemesi ve vergi tahsilatı ağustosta ciddi oranda gerilemesine rağmen, KKM hesapları ile Hazine tahvili ve bonoları ile bütçeden zengin kesime aktarılan para faizle 765 milyar lirayı buldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre yıllıklandırılmış bütçe açığı Ağustos ayı itibariyle 1,97 trilyon TL olarak kaydedildi. Böylelikle yıllıklandırılmış bazda bütçe açığında rekor görüldü. Temmuz ayında yıllıklandırılmış bütçe açığı 1,78 trilyon TL olarak kaydedilmişti. Faiz dışı denge, geçen yıl ağustosta 138 milyar 419 milyon lira fazla iken bu yılın aynı ayında 32 milyar 548 milyon lira açık gerçekleşti.