Yeniçağ Gazetesi: Gençler evlilik hayali bile kuramaz halde

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YÜKSEK ENFLASYON GENÇLİĞİN EVLİLİK HAYALLERİNİ DE YIKTI

Satın alma gücünün enflasyonla sürekli erimesi ortadireğin evlilik hayallerini de yıktı. Düğün masrafları, altın fiyatındaki tırmanış, ev kurma maliyetinin hızla tırmanması, gençlerin evlilik yaşını da 30'un üstüne çıkardı. Evlenmeler yüzde 15 azaldı. Birçok sektör de bu ertelemelerden vurgun yedi.

Ekonomik kriz nedeniyle gençlerin evlilik hayalleri tabiri caizse suya düşerken, boşanmalar da son yıllarda hızla arttı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon nedeniyle artan yaşam maliyetlerinin her sektörde olduğu gibi düğün sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi. Palandöken, "2023 yılında yaklaşık 600-610 bin çiftin evlenmesi öngörülüyordu ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu sayı 500 binli rakamlara gerileyerek yüzde 15'e yakın azaldı" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, düğün sektörünün yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, şöyle konuştu:

Yüksek enflasyondan dolayı düğün sektöründe beklenen olmadı. Zorlaşan ekonomik koşullar evlilik karan almayı düşünen çiftler için büyük bir engel haline geldi. Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri, düğün salonu fiyatlan gibi evlilik sürecindeki masraflar da büyük bir artış gösterdi. Öte yandan alışverişlerde taksit seçeneklerinin daraltılması da sektörde büyük zarara yol açtı. Bunun sonucunda 2023 yılında yaklaşık 600-610 bin çiftin evlenmesi öngörülüyordu ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu sayı 500 binli rakamlara gerileyerek yüzde 15'e yakın azaldı. Oysaki düğün sektörü 230 kalemi ilgilendiren bir sektör. Netice itibari ile bunların hepsinde duraklama var ve ekonomiye büyük bir kayıp oluyor. Bizim talebimiz kredi kartlarındaki taksit tutan biraz esnetilmeli. Bu sorun bir an önce gözden geçirilmeli. Evlilik sektörü tüm ekonomiyi destekleyen dev bir alan. Ev kurma sürecinde ihtiyaç duyulan mobilya, beyaz eşya, züccaciye, ev tekstili, dekorasyon, düğün salonları, fotoğrafçılar, kuaförler, çiçekçiler gibi sektörler de bu durumdan zarar görüyor. Çünkü çiftlerin ev kurarken yapacakları harcamalar 30'a yakın sektöre etki ediyor. Ancak maliyetlerin artması ve evliliklerin azalması bu döngüyü kırıyor. Bu durum iş hacminin düşmesine ve ekonomide ciddi bir daralmaya yol açıyor. Is hacmi düştükçe bu sektörlerdeki istihdam da olumsuz etkileniyor, işsizlik artıyor ve sonuç olarak ekonomi çıkmaza giriyor.

TESK Başkanı Palandöken ev kurma aşamasında olan genç çiftlerin bu süreçte en çok krediye ve kredi kartı ile taksitli alışverişe ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çünkü ev kurmak, düğün organize etmek, yeni bir hayat düzeni kurmak gibi süreçler büyük maliyetler gerektiriyor. Bu süreçte özellikle beyaz eşya ve mobilya gibi ev kurmanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan alışverişlerde kredi kartı ve krediye olan ihtiyaç oldukça fazla. Ancak bu tür alışverişlerde kredi kartına taksit imkânının kaldırılması çiftler için bu süreci daha da zor hale getiriyor. Bu sebeple kredi kartına konulan taksit sınırlandırılması ivedilikle kaldırılmalı."

- Merve KIZILALP