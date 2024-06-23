Yeniçağ Gazetesi: Gözü kararan iktidar Deli Dumrul'a döndü

Yeniçağ Gazetesi bugün bu manşetle çıktı.

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YENİ KEMER SIKMA PAKETİNDE VERGİNİN VERGİSİNE HAZIR OLUN

Ekonomistler ve siyasetçiler, hükümetin krizin faturasını vergi paketiyle halka ödetmeye çalıştığını belirterek halkın cebine göz dikildiğine dikkat çekti ve tepkilerini ironilerle ifade etti.

Ekonomik krize önlem olarak sıkı para politikasından sonra vergi paketi hazırlayarak vatandaşa fatura etmeye hazırlanan AKP hükümeti, ekonomistlerden ironik tepkiler aldı. İktidar tabiri caizse nefes alınan havadan, sokakta atılan adıma kadar her şeyden vergi almaya çalışıyor.

Vergi ekonomi literatüründe cebri tasarruftur. Kamuda tasarruf paketiyle milyarlık makam araçlarına dokunulmadan çalışanların servisleri kaldırılırken, hükümet bu kez hemen her milimetrekareye getireceği vergiyle boşalan Hazine'yi kemer sıkmaktan nefes alamayan yoksulun gelirinden keserek doldurmaya çalışıyor.

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve bayram tatilinin ardından kanun teklifi olarak Meclis'e sunulması beklenen "vergi paketi"nde geniş kapsamlı düzenlemeler öngörülüyor.

PROF. ÖZGÜR DEMİRTAŞ: Türkiye'nin alt gelir grubundan değil, hükümetten, siyasetçilerden, iti- bardan tasarruf etmesi lazım. Türki- ye bu seviyeye inmemeli. Allah aşkına olur mu?

PROF. ŞENOL BABUŞCU: Vergide işin boyutu farklı noktalara geldi. Ekonomi yönetimi tuttuğundan vergi almaya çalışıyor aman yakalanmayın.

PROF. VEYSEL ULUSOY: Kaldırımda yürüyenden "kaldırım vergisi" alınsın. Turşusunu bahçesinde yetiştirdiği sebze ile yapan hane halkına vergi salınsın. Vergi geliri konusunda çalışan arkadaşlara her türlü işlemi düşünerek kalem kalem bildirin tali- matı verilmiş gibi. Bir önerim onlara: Kendi hayvanını yetiştiren kasaba vergi salınsın.

SERKAN ÖZCAN: Türkiye'de tarihin ilk IMF'siz IMF programı uygulanıyor. Kontrolden çıkmış enflasyonun, harcamaların ve faizin yarattığı mali dengesizliği ortadan kaldırmak için millettin cebindeki her bir kuruşa göz dikiyorlar.

TUNÇ ŞATIROĞLU: Mehmet Şimşek mangal harcı da alabilir. Parklarda mangal yakanlardan çevreyi kirlettikleri ve etraftaki insanları duman altında bıraktıkları için 250 lira harç alınabilir.

OZAN BİNGÖL: Sadece vergi değil; verginin, vergisinin, vergisini ödüyoruz ama yine de yetiremiyoruz. Daha önce "Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, verginin vergisinin vergisini Türkler bulmuştur" diye yazmıştım. Ama olayın buralara geleceğini ben de hayal edememiştim...

DR.MAHFI EĞİLMEZ: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vergi paketi düzenlemesini değerlendirdiği yazısında Gider Bildirimi konusunun üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Yeni vergi paketi için öneride bulunan Eğilmez, çözüm olarak servet bildirimi ve gider bildirimini 1960 yılındaki çerçevesin- de geri getirmeyi önerdi.

PROF. HAKAN KARA: Yurt dışına çıkış harcının 1500TL yapılması önerilmiş. Zar zor biriktirdiği 500 dolar ile Arnavutluk'a tatile giden için yüzde 10 ek maliyet, Las Vegas'ta 100 bin doları bir çırpıda yiyen için çerez parası. Amaç vergide adalet ve verginin tabana yayılması ise iki kriteri de karşılamıyor.

HASAN ANKA: Türkiye'den daha ucuza tatil yapmak isteyenlere kazık şoku. Dışarı dolar çıkarmak yasak. Deli dumrul gibi gümrüğe durdular.

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili CEMAL ENGİNYURT: Mehmet Şimşek, başımıza Deli Dumrul kesildi. Deli Dumrul, köprüden geçenden 10 akçe, geçmeyenden 5 akçe alırmış. Mehmet Efendi de yurtdışına çıkandan 3000 TL, geri dönenden 1500 TL alacak. Mehmet Şimşek beyefendi aklıma şimdi geldi. Düğünlerde, sünnetlerde takılan takıları da vergi kapsamına alsan. Zira abin gibileri, servetimi oğlumun sünnetinden topladım diyor, vergi vermiyor. Mehmet Şimşek'i kutluyorum: Bahşişlerden vergi almak, son yüzyılın en büyük buluşu. Çocuklara verdiğimiz okul harçlıklarını da ihmal etme Bakan efendi.

ENSAR YILMAZ: Eğer burada önerilen vergiler doğruysa, bence hiç gerek yok bunlara. Adil değil. Büyük oranda orta sınıfa dönük, takibi zor. Vergide kritik olan şey bilgidir. Toplanacak vergi miktarı yüksek olmayacak. Sisteme ilave işlem maliyetleri yükler.

Vergi düzenlenmesine dair önerilerim; ithalat vergisi ve özellikle ithal tüketim mallarında vergileri artırmak; en son vergi dilimin düzeyini yukarı çekmek ve aynı zamanda oranını artırmak; vergi kaybına yol açan kayıtdışılık için şeffaf ve daha fazla mücadele etmek, genel bir servet vergisi, varlık değeri 50-100 milyon doların üstünde, minimum yüzde 2 ile başlayan artan oranlı vergi; boş ev vergisi, 5 evin üstünde evi olanların (bu sayıları önerilerimi somutlaştırmak için veriyorum, tartışılmalı) evini boş bırakanlardan vergi (hem konut arzını artıracak hem vergi kaynağı) 10 konut ve üstü olanlardan artan oranlı konut vergisi.

(ANKA)