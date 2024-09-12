Yeniçağ Gazetesi: Huzurevlerinde huzur kalmadı!

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HUZUREVİNE %400 ZAMLA YAŞLILAR SOKAKTA MI YATACAK!

Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın huzurevi ücretlerine yüzde 400'e yakın zam yapmasına emekli maaşıyla buralarda kalan vatandaşlar isyan etti. İsyana TÜED ve CHP'li Nazlıaka "Zamları derhal geri alın, bu insanlar sokakta mı yatacak" diyerek destek verdi.

12 Bin 500 lira emekli maaşı alan ve 2500 lira ödeyerek kaldığı huzurevinde, ödeyeceği yeni ücretin 10 bin liraya yükseltilmesine, tüm yaşlı emekilerden isyan sesi yükseldi. Vatandaşın bu isyanına TÜED Başkanı Kazım Ergün "12 bin 500 TL aylık alıp da 17 bin 336 TL tutarında karı-koca katılım payı ödeyebilecek emeklimiz bulunmamaktadır. Bakanlığın bu zammı hemen geri alması gerekir' dedi. CHP'li Aylin Nazhaka da parti merkezine hükümetin yaptığı zamla ilgili sürekli şikayet geldiğini belirterek “emekli maaşı ile zar zor geçinmeye çalışan yaşlılarımız, yüzde 400'e varan bu huzurevi ücret artışını nasıl ödeyecek? Yaşlılarımız isyanda. Bu fahiş fiyatları ödeyemeyenler sokakta mı yatsın?" diye sordu.

Türkiye Emekliler Derneği (TUED) Genel Başkanı Kazım Ergün, huzurevleri ücretlerine yapılan yüksek oranlı artışlara tepki göstererek "Emekli aylıklarının son derece düşük kaldığı bu dönemde kişi başı 3 bin 110 TL olan katılım payının 9 bin 331 TL'ye çıkartılmasa ne insafla bağdaşır ne vicdanlarda kabul görür" ifadelerini kullandı.

TÜED Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, huzurevlerine yüksek oranlarda zam yapıldığını bildirdi. "Yaşlılarımızın yaşamlarının son döneminde gerekli bakımı ve hizmetleri alabilmek maksadıyla yerleştikleri huzurevlerinde alınan katkı paylarının fahiş oranda artırılmasını kabul etmiyoruz" diyen Ergün, şunları kaydetti:

"Emekli aylıklarının son derece düşük kaldığı bu dönemde kişi başı 3 bin 110 TL olan katılım payının yüzde 200 zammı görerek 9 bin 331 TL'ye çıkartılması ne insafla bağdaşır ne vicdanlarda kabul görür. Zaten mecburiyet gereği devletin bu koruyucu kurumlarına sığınan ve sosyal hizmet almak isteyen dar gelirli emeklilerimizin bu rakamları ödeyebilme imkânı yoktur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuya derhal el atmalı ve günün geçekleriyle uyuşmayan bu zammı acilen kabul edilebilir bir orana çekmelidir. Çok sayıda üyemiz bu konuda şikâyetlerini şubelerimize ve genel merkezimize iletmektedirler. 12 bin 500 TL aylık alıp da 17 bin 336 TL tutarında karı-koca katılım payı ödeyebilecek emeklimiz bulunmamaktadır. Diğer taraftan ortalama aylıkların 14 bin TL civarında olduğunu düşünürsek emeklilerimizin yaklaşık yüzde 70'inin bu imkâna erişme şansı da yoktur. Bakanlık yetkililerinden beklentimiz, geçmişte olduğu gibi katılım paylarındaki artışları emekli aylıklarındaki artışlara göre belirlemeleri ve derhal bu fahiş artışları geri çekmeleridir. Aksi takdirde söz konusu yüksek oranlı artışları örnek gösterecek özel huzurevleri çok daha yüksek bedeller isteyebileceklerdir. Bunun da önüne geçmek için gerekli düzenlemeler hemen yapılmalıdır. Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan emeklilerimiz devletin resmi huzurevlerine yaşlı bakım merkezlerine sığınmışken bu zamlar devlet ana devlet baba olma şefkatini baltalamış, emeklilerimizin güven duygusunu sarsmıştır."

Yaşlılar: El insaf biz ne yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yapılan yüzde 400'lere varan zamlara tepki gösterdi. Nazlıaka,"Bu zamlar, huzurevindekilerin huzurunu kaçırdı. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum; emekli maaşı ile zar zor geçinmeye çalışan yaşlılarımız, bu artışı nasıl ödeyecek? Yaşlılarımız isyanda. Bu fahiş fiyatlan ödeyemeyenler sokakta mı yatsın" dedi. CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yapılan zamlara ilişkin bir açıklama yaptı. Emeklilerin maaşlarıyla zar zor geçindiğini belirten Nazliaka, bu zamların huzurevlerinin huzurunu kaçıracağını ifade etti.

Emeklilerin bu artışı maaşlarıyla karşılayamayacağını belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 200 ila 400 arasında zam yaptı. Bu zamlar, huzurevindekilerin huzurunu kaçırdı. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum; emekli maaşı ile zar zor geçinmeye çalışan yaşlılarımız, bu artışı nasıl ödeyecek? Yaşlılarımız isyanda. Bu fahiş fiyatları ödeyemeyenler sokakta mı yatsın? Bize Türkiye'nin dört bir yanından sağanak gibi şikayet yağıyor. Huzurevi sakinleri 'el insaf' diyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 29 Ağustos 2024 tarihli resmi yazıda eylül ayından itibaren zamlı tarifeye geçilmesini istedi. Bakanlığın talimatı sonrasında 3 bin 551 TL olan tek kişilik oda ücreti 10 bin 652 TL'ye çıktı. 3 bin 110 TL olan çift kişilik odanın kişi başı ücreti ise 9 bin 331 TL'ye yükseldi. Ayrıca huzurevlerinde eşleriyle birlikte kalanların süit oda fiyatı yüzde 360 zamlandı. Bu zamla, 4 bin 834 TL olan ücret 17 bin 336 TL'ye çıktı. Çift kişilik süit odanın tek kişi ücreti de aylık 4 bin 437 TL'den 13 bin 309 TL'ye yükseldi." Nazlıaka, kendilerine gelen bazı şikayetleri şu şekilde sıraladı:

"Antalya'nın Alanya ilçesinde huzurevinde kalan bir kişi, '12 bin 500 TL maaş alıyorum. Yapılan zamla huzurevinin ücreti 10 bin TL'ye yükseldi. Soruyorum size; ben nasıl geçineceğim' dedi. İstanbul Sultangazi'den arayan bir başka yurttaşımız da '2 bin 500 TL ödüyordum şimdi 10 bin TL ödeyecekmişim. Bu nasıl zam' diye isyan etti." (ANKA)