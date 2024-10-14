Yeniçağ Gazetesi: İcralık vatandaştan 750 lira alacaklar!

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'KARTTAN TOPLANACAK FON DEPREM PARALARINA DÖNMESİN’

100 bin TL üzerinde kredi kartı limitine sahip 62 milyon vatandaş diken üstünde. Hükümetin Savunma Sanayi Fonu için 100 bin lira üzerinde kredi kartı sahibinden 750 TL fon kesecek yasa teklifini TBMM'ye sevk etmesi vatandaştan, iktisatçılardan ve ana muhalefet partisinden büyük tepki gördü.

AKP tarafından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan ve bu hafta TBMM'de görüşülecek olan yasa teklifinde 100 bin lira üzerinde limiti olan kredi kartlarından yıllık 750 lira fon kesilmesini öngören madde, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Kredi kartından para kesilmesini öngören yasa teklifine tepki gösteren vatandaşlar, "Deprem parasının akıbeti bile belli değilken, yine bizden para istiyorlar. Ben de limitimi 100 bin liranın altına düşürürüm" düşüncesiyle soluğu bankalarda aldı, ancak bankalar limit düşürmeyi reddetti. 2024 yılının ilk sekiz ayında kredi ve kredi kartı yüzünden yasal takibe düşen 1 milyondan fazla yurttaş olduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de "Yurttaşımız adeta kredi ve kredi kartı borcu batağına düşmüş durumda, ekonomik sıkıntılar sebebiyle artan kredi kartı kullanımı sonrası borcunu ödeyemeyen vatandaş yasal takibe düşüyor ve bu sayı gün geçtikçe artıyor" dedi.

Türkiye'de bir de kredi kartı borç batağına düşen vatandaş gerçeği var. Ocak-Ağustos döneminde, kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 899 bine ulaştı. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre de kredi kartı kullanan vatandaşların %10,4'ü kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini belirtiyor. Kredi kartı kullanıcılarının %35,7'si borcunun sadece asgari tutarını ödeyebildiğini söylüyor. Kredi kartı borçlarının limitle bir ilgisi de bulunmuyor. 100 bin liranın üzerinde limiti olanlar da 3- 5 bin lira borcunu ödeyemediği için icralık durumlara düşüyor. İktidar, savunma sanayine destek için para alacağı kişiler arasında bu şekilde binlerce vatandaş da yer alacak. 100 bin TL ve üzeri limite sahip kredi kartı sayısının ise 61 milyon 955 bin 106 olduğu kaydedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısının 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla bir önceki yıla göre ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekti. Akkuş İlgezdi'nin yazılı açıklaması şöyle:

"2024 yılının ilk sekiz ayında 1 milyon 213 bin kişi bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemedikleri için yasal takibe düşmüş durumda. Ekonomik ve psikolojik buhranla mücadele eden bir toplum olduk. 2024 yılı Ocak-Ağustos dönemlerine baktığımızda, kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 899 bin, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise 737 bin. AKP iktidarının bu konudaki kayıtsızlığı borçlu bir toplum yaratma çabasından başka bir şey değil. "

Yaşanan ekonomik kriz yüzünden vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemez duruma geldiğini kaydeden Akkuş İlgezdi, "Geçen ağustos ayında 169 bin 798 kişi olan yasal takibe düşen vatandaş sayısı bu yılın ağustos ayında yüzde 45,6 artarak 247 bin 359 oldu. Üstelik Ağustos 2024 verileri, bireysel kredilerdeki tasfiye olunacak alacakların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 96 milyar liraya ulaştığını gösteriyor" dedi.