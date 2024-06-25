Yeniçağ Gazetesi: İktidar, emekli ve asgari ücretliyi gözden çıkardı

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

CHP, Şimşek’i ikna edemedi vatandaş acı reçeteyi içecek

CHP’li Karatepe ile Maliye Bakanı Şimşek’in merakla beklenen görüşmesinden vatandaşın lehine bir sonuç çıkmadı. CHP’li Karatepe “Bu dört taleple görüşmeye gittik ama dört saatlik görüşme sonunda acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışta bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe dün görüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığındaki basına kapalı görüşme 4 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Bakan Şimşek, Karatepe'yi aracına kadar uğurladı. Prof. Dr. Karatepe, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarının karşısına geçti.

Karatepe, Şimşek ile görüşmesi öncesi asgari ücret ile emekli aylıklarına zam yapılması ve vergi paketini gündeme getireceklerini açıklamıştı. Konuşmasına “İktidarın milletin yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğuna ortak olacak değiliz” diye başlayan CHP’li Karatepe, sözlerini “İktidarın bundan sonra yapacaklarına kredi açacak da değiliz. Biz temsil ettiğimiz kitlelerin haklarını savunmak, toplumun acil sorunlarını bizzat muhatabına iletmek ve bedeli ödeyenin vatandaş olmaması için bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Yapıcı muhalefet anlayışıyla daha önce kamuoyuna açık olarak söylediğimiz şeyleri paylaştık” diye sürdürdü.

Maliye Bakanı Şimşek’e dört ana talep ilettiklerini açıklayan CHP’li Karatepe, bunları “Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi artış, tarımsal desteklerin artırılması ve vergide adaletsizliğin giderilmesi” olarak sırladı.

CHP’nin ‘gölge ekonomi bakanı’ Karatepe “Bu dört taleple görüşmeye gittik ama dört saatlik görüşme sonunda acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışta bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük” ifadelerine yer verdi.

CHP’li Karatepe “Uygulanmakta olan ekonomi programının nasıl bir bölüşüm şoku yarattığını görüyoruz. Yüksek gelirlilerin gelirleri artarken, düşük gelirlerinin gelirlerinde gerileme olduğunu görüyoruz. Zenginlerin zenginleştiği, yoksulların yoksullaştığı bir dönemdeyiz. Asgari ücrete ara zam yapılmamasını şiddetle reddediyoruz. Asgari ücretin satın alma gücü ilk 6 ayda dörtte bir oranında azalacağını, zammın zorunlu olduğunu anlattık.

Emekli aylıklarına enflasyon kadar zammın yeterli olmadığını, refah payı da eklenmesi gerektiğini söyledik. Memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 20'lik artışın yeterli olmadığını ilettik. Memur emekli aylıklarına seyyanen zam istedik. Tarımın ulusal güvenlik meselesi olduğunu, vatandaşların uygun maliyetle gıdaya erişmesi gerektiğini söyledik ama üzülerek görüyoruz ki tarımsal desteklerin oranı kanundaki yüzde 1'lik seviyeye ulaşmıyor.

89,6 milyar dolarlık desteğin 2006'dan bu yana eksik olduğunu görüyoruz. Tarımsal destekte kanuna uyulmazken 90 milyar doların üzerinde tarımsal ithalat yapıldı. Yurt içindeki çiftçilerden esirgenen destek, yurt dışı çiftçilere verilmiş oldu. Buğday ve çay için açıklanan alım fiyatlarının düşük olduğunu kendilerine ilettik.” diye konuştu.

Türkiye’de adil bir vergi sistemi olmadığını da söyleyen CHP’li Karatepe şöyle devam etti:

“Vergi sistemine dair görüşlerimizi de paylaştık. Düşük gelirli vatandaşlarımız üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu ifade ettik. Bazı önerilerde bulunduk. Vergi dilimlerinin belirlenmesinde asgari ücretin düşülmesi gerektiğini söyledik. Düşük gelir gruplarının çok sık kullandığı kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında aylık yüzde 5'lik çok yüksek faiz uygulanıyor.

Bu faize ek olarak yüzde 30'luk vergi alınıyor. Bu kabul edilemez dedik ve bu verginin sıfırlanmasını talep ettik. Vatandaş geliri olmadığı için bu yüksek faizli imkandan borçlanıyor. KMH üzerinden en düşük gelir grubundan yaklaşık ayda 2 milyar TL vergi alınıyor. Vergi cenneti ülkeler listesi kanuna rağmen Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmıyor. Şirketlerin ne kadar vergi borcunun silindiğini, uzlaşmaların ne olduğunu kamuoyuna açıklamalarını istedik.”

(ANKA)