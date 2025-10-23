Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

KAMUDA ŞATAFAT SÜRECEK FATURAYI MİLLET ÖDEYECEK

Bütün kesimlerin üzerine yeni vergiler yükleyen kanun teklifi komisyona geldi. Muhalefet "Vatandaşı haraca bağlıyorlar ama kamu harcamalarından taviz vermiyorlar" tepkisini gösterdi.

PROTESTOYLA BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanarak, yeni vergi ve harçlar öngören kanunun değişikliği teklifini görüşmelerine başladı. CHP grubu, üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in resminin bulunduğu 'Deli dumrul vergisi yazılı dövizleri sıralara koyarak paketi protesto etti. AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, yaptığı sunumda "Hazırlanan kanun teklifinde vergi dışında kalan alanın kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor" dedi.

DOLANDIRICI MUAMELESİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Bunlar öncelikle milleti dolandırıcı sayıyorlar, kendileri gibi. Kuyumcudan, doktordan, mali müşavirden, avukattan, emlakçıdan, tüm meslek gruplarımdan peşin vergi alıyorlar. Diyorlar ki, "Siz vergi vermiyorsunuz. Baştan haraç alalım'. İğneden ipliğe yeni ek vergiler getirdiler. Maalesef garanti ödemeleri ile ilgili bir kısıtlama yok. Şatafatla ilgili bir kısıtlama yok. AKP'li 28 yasama döneminde 35 torba yasa getirmişsiniz. Öngörüsüz politikalarınız neticesinde her gün yeni değişiklik yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MAKAM ARAÇLARINA BAKIN

Kamu harcamalarında şatafattan tasarruf olmadığımı ifade eden İYİ Parti Komisyon Sözcüsü Erhan Usta da "Kamu harcamaları, cari harcamalar, mal ve hizmet giderleri yani o daha çok böyle kamunun saltanatı, şatafatı dediğimiz türden harcamalardan herhangi bir kesinti yok. En tepeden başlayarak söylüyorum. Seyahatlere on, on beş uçakla gidiliyor. Çıkın dışarıda buradaki yetkili makam sahibi arkadaşların araçlarına bakın" dedi. DEM Parti Komisyon Sözcüsü Saruhan Oluç ise "Sinekten yağ çıkarmaya çalışan bir teklifle karşı karşıyayız" diye konuştu