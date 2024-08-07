Yeniçağ Gazetesi: Karpuzdan ucuz kur ekonomiyi batırıyor

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İŞ DÜNYASI KAZAN KALDIRDI: YETER ARTIK, BATIYORUZ

“Ülkemizde ihracatçı ‘Kazanayım’ derdinde değil, yaşamanın derdinde” diyen TİM Başkanı Gültepe döviz kuru seviyesinden dert yandı. “Sanayiciyi, ihracatçıyı unuttular. İnsanlar ve firmalar nefes alamıyor. ‘Düşen düşsün, kalan kalır, giden gider’ diyorlar” açıklaması yaptı.

İHRACATTA ve sanayide durumun kritik olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, bununla ilgili hiçbir önlemin alınmadığını ve iktidarın beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Gültepe, TİM Başkan Vekili ve Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte Kayseri’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TİM Başkanı Gültepe, vergilerin fiyatları çok artırmayacak, rekabet şansı verecek bir seviyede olması gerektiğini belirterek, şu anda en kötü olan sektörlerin başında gerek ciro gerekse kâr anlamında hazır giyimin geldiğini söyledi.

Tekstilde de durumun aynı olduğunu belirten Gültepe, şunları söyledi:

“Sektörde biraz talebin düşmesi, Türkiye’deki rekabetçiliğin aşağı doğru düşmesi, Türkiye’nin pahalı değil, çok çok pahalı olmasından kaynaklı, siparişler Türkiye’de tutulmuyor. Yani aynı fiyatları vermek zorunda kalıyorsun. Şu anda Türkiye, uzak rakiplerinden yüzde 40-50 daha pahalı. Türkiye’de bu kur politikası değişmediği sürece sanayiciliğin ayakta kalma şansı yok. İnsanlar Mısır’a gittiler. Müşterileri de oraya yönlendiriyor.

Herkes küçülüyor. Yazık değil mi bu sanayiye? Bu sanayi 30 milyar dolar yapıyor. Ülkeye 30 milyar dolar kazandırıyoruz. Bunun 20 milyar doları net döviz girdisi. Dünyada sektörel bazda ihracat yapan ülkelerin senden ucuzluğu yüzde 40-50. Bir yılda kurdaki artış yüzde 25. Benim maliyetimdeki artış yüzde 110. Sanki bu şekilde yaparak düşen düşsün, kalan kalır, giden gider... Yapacaksa bir anda olsun. Bu şekilde devam etmemeli. Ülkemizde olan makas seviyesi çok farklı. Ülkemizde ihracatçı kazanayım derdinde değil, yaşamanın derdinde. Bütün sektörler küçülüyor, sanayi küçülüyor. O aşağı doğru inmeyi çok görmeden sanayicinin işi zor.”

Gültepe, “Mehmet Şimşek’in politikalarından şikayetçi misiniz?” sorusu üzerine, “enflasyon” diye bir sıkıntı olduğunu, ihracatta ilk 6 ayda 3 ay eksi, 3 ay artı yazdıklarını, 2023’te ihracatın yerinde saydığını, işletmelerin alınan siparişlerde zarar ettiğini, fiyat tutturamadığını söyledi.

Gültepe, “Enflasyonla mücadele etmemiz lazım. Bence sanayi tarafı biraz unutuldu. Yani tabii biz zarar edebiliriz. Etmeliyiz de böyle durumlarda ama boyutu önemli. Bir boyuttan sonra artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Şu anda sanayici, ihracatçı buzdağının altında. O buzdağının üstüne çıkmak lazım. Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı. Türkiye’de şu anda en ucuz şey döviz. Karpuzdan da ucuz” diye konuştu.

Kurun son 3 ayda hiç artmadığını ancak enflasyonun yükseldiğini belirten Gültepe, “(Dolar 33 lira ila 37 lira arasında bir fark yok. Yap 37 lira” dedi. Mısır’ın hazır giyim ihracat şampiyonunun bir Türk şirketi olduğunu vurgulayan Gültepe, şu anda sanayiciyi çok destekleyici spesifik bir şey olmadığını, sanayide üretimi destekleyen bir şey bulunmadığını söyledi.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Yakın da şu anda kuyumculara, mücevhercilere denetim olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Tabii denetim yapsınlar. Biz kayıt altına girmek istiyoruz. Biz Altın Esaslı Muhasebe Sistemi’nin çıkmasını istiyoruz. Bunu zaten ilgili bakanlarımıza iletmiştik. Bu denetim bizim açımızdan bir yerde iyi oldu. Bizim sektörün de biraz kendini düzeltmesi gerekiyordu. Sektörde kayıt dışı olanlara gidilse veya bakılan, incelemeye giren insanların veya şirketlerin ödediği verginin gündeme alınması lazım. Çalıştırdığı işçinin gündeme alınması lazım. Yani denetleme sıra dışı…

Kafalarına göre her dükkanı bastılar. Bunun için de mesela İstinyepark’ta Cartier ve Bvlgari’yi de bastılar. Çok enteresan yani. Sektörün başkanlarına sorarak daha iyi bir denetim yapılabileceğini düşünüyorum. Altın Esaslı Muhasebe Sistemi’ne geçildiği zaman biz yüzde 90 kayıt altına gireriz zaten. Ciro yapmayanın dükkanına gideceksin. Şu anda iş yapana gidiyorlar. Hazine’ye bir rapor hazırlayacaklar.

O raporun sonucunda tekrardan bir hareket uygulayacaklar diye bekliyoruz. Biz bundan rahatsız değiliz. Altın üzerinden muhasebe olsun. Bizden vergi almak istiyorlarsa altın muhasebesi çıkmalı.”

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise tekstil sektöründe kayıt dışılığın çok olmadığını ifade ederek, konfeksiyonda işlerin farklı olduğunu söyledi.

Tekstil ve konfeksiyonda 1 milyon kişinin çalıştığını bildiren Kıvanç, sektörün kazanamadığını, iplik fabrikalarının kapasite kullanımının epey düştüğünü söyledi. TİM Başkan Vekili ve Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Karavelioğlu da, kayıt dışılığın makine sektörünün de önemli konularından biri olduğunu, mesleğini hakkıyla yapanlar ve yapmayanların bulunduğunu ifade ederek, “Avrupa’da yüzde 15-16 gibi bir kayıt dışılık var. Bulgaristan’da yüzde 32, Türkiye’de yüzde 31” dedi. Karavelioğlu, sektörlerinde kayıt dışılığın yüzde 24-25 olduğunu, bununla mücadele etmeye çalıştıklarını anlattı.

(AA)