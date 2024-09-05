Yeniçağ Gazetesi: 'Katil Sisi' döneminden 'Aziz kardeşim Sisi'ye!

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Erdoğan’la Sisi dün aynı masada buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ‘katil’, ‘darbeci’, ‘zalim’, ‘diktatör’ gibi ifadelerle suçlayıp “Onunla aynı masaya oturmam” dediği Mısırlı mevkidaşı Sisi’yi dün Ankara’da ağırladı. Erdoğan, İBB seçimlerinde de “Binali Yıldırım mı, Sisi mi” diyerek meydanlarda oy istemişti. Erdoğan, Sisi’yi karşılama törenini sosyal medya üzerinden canlı yayınladı.

MISIR Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi dün Türkiye’ye geldi. Sisi ve beraberindeki heyeti Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer de eşlik etti. Bu,12 yıl aradan sonra Mısır’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu’nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı.

İki liderin katılımıyla anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısı da gerçekleştirildi. Erdoğan akşam da Sisi onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Mısır lideri Sisi Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde önemli bir yer aldı. 2013’te Sisi liderliğindeki silahlı kuvvetler, Müslüman Kardeşler mensubu olan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirmişti. O dönem başbakan olan ve yaklaşık bir yıl sonra cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Sisi’nin yönetimi ele geçirmesinin ardından “Rabia” işareti yaparak Mursi’ye destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıllar içinde Sisi için “katil”, “darbeci”, “zalim”, “diktatör” gibi ifadeler kullandı. Erdoğan, 23 Haziran 2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi yaptığı konuşmada CHP’li Ekrem İmamoğlu’na karşı aday gösterdiği Binali Yıldırım’a “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” ifadeleriyle oy istemişti.

Erdoğan yine 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada “Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var, asla kabul etmiyorum, etmem de. Neden? İşte bunlardan dolayı. Neden? Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir Mursi’yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkûm eden bir anti-demokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ile Mısır arasında bozulan ilişkiler sonrası Erdoğan’ın 2022 Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’ın başkenti Doha’da düzelmiş ve Erdoğan ile Sisi görüşmüştü. Erdoğan, 14 Şubat 2024’te Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette Sisi’yi Türkiye’ye davet etmişti.

Haber Merkezi