Yeniçağ Gazetesi: Mazeret sona erdi şimdi dönüş vakti!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

SOKAKLARA DÖKÜLÜP SEVİNÇ GÖSTERİLERİ YAPTILAR

MAZERET KALMADI ŞİMDİ DÖNÜŞ VAKTİ

Suriye’de 13 önce başlayan eden iç savaşın ardından akın akın Türkiye'ye gelen Suriyeliler, Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara çıktı. İstanbul, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yerde Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülen Suriyeliler konvoy oluşturup sevinç gösterileri yaptı.

İstanbul’da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esad rejiminin devrilmesini kutladı. Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı. Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi. Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı. İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi. Bir grup Suriyeli de Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Esed rejimine ait bayrak indirildi.

Kilis'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler sevinç gösterisinde bulundu. Sunye sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde de benzer görüntüler yaşandı. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluşan Suriyelilerin bir bölümü Suriye'ye geçti. Suriye'ye dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyleyen Suriyeli bir kişi, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" çağrısında bulundu.

Esad'ın ülkeyi terk etmesi Adana'daki Suriyeliler tarafından düğün gibi kutlandı. Suriyeli bir genç, "Artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Türkler çok iyiydi, hepinizi izleyeceğiz "dedi. Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı. Şahinbey ilçesindeki Millet Cami meydanı ile Maarif Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı, konvoy düzenledi. Ankara'da Suriyeliler kutlama yaptı. Altındağ ilçesinde bulunan Önder Mahallesi'nde yaşayan ve gelişmeleri sevinçle karşılayan yüzlerce Suriyeli, sokaklara döküldü. İzmir’in Konak İskelesi önünde toplanan Suriyeliler Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı.

Bursa'da yaşayan Suriyeliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterileri yaptı. Rejimin yıkılmasıyla birlikte Elazığ'da yaşayan binlerce Suriyeli müzikler eşliğinde kutlamalar yaptı. Kutlamaya katılan Suriyeli vatandaş, Esad'ın gitmesinden dolayı Türkiye'den ayrılarak ülkelerine dönmeye başlayacaklarını ifade etti. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de bir araya gelen bir grup Suriyeli, yürüyüş yaparak Esad rejiminin düşmesini kutladı, araçlarla konvoy oluşturdu. Suriyeliler Suriye bayrakları taşıdı, zafer işareti yaptı.