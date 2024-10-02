Yeniçağ Gazetesi: Milletin sabır taşını sonunda çatlattılar

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KENT LOKANTALARI’NDA KUYRUK UZADIKÇA UZUYOR

Vatandaşa 4 kap yemeği 40 liraya sunan İBB'nin Kent Lokantaları önünde kuyruklar her geçen gün uzuyor. Kuyruktaki yurttaş iktidara tepki yağdırdı: Şimşek, masal anlatıyor, milleti kandırıyor. Enflasyonun düşeceğine inanmıyoruz. Bizi bu hallere AKP iktidarı düşürdü.

Ekonomik koşullar her geçen gün ağırlaşırken, yurttaşlar daha ucuz yemeğe ulaşabilmek için Kent Lokantaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Çapa'daki lokanta önünde kuyrukta bekleyenler vatandaşlar, uygulamaya ilişkin memnuniyetlerini dile getirirken; iktidarın vaatlerine karşı tepkili.

Elfida Etiman, "Mehmet Şimşek masal anlatıyor. Bana masal anlatma Mehmet Bey Milleti kandırıyorlar, oyun oynuyorlar" derken; enflasyonun tek haneye düşeceğinden umudunun olmadığını söyleyen Osman Ersoy, "Sindirella'nın sihirli çubuğu vardır. Vururlarsa, öyle bir sihir, büyü varsa belki enflasyon düşer. Bu şekilde olmaz" diye konuştu. Orhan Eşkin ise "Sömüre sömüre milletin kemiklerinde ilik kalmadı" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlar, yüksek enflasyon ve pahalılık karşısında ay sonunu getirmeye çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen günlerde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı konuşmada enflasyona karşı halktan "biraz sabırlı" olmalarını isteyerek "2026 sonunda tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz" ifadelerini kullandı.

Maaşları enflasyon karşısında günden güne azalan yurttaşlar karınlarını doyurabilmek için 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyebildiği İBB'nin Kent Lokantaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Çapa'daki Kent Lokantası'nda kuyrukta bekleyen yurttaşlara hem kent lokantalarını hem de iktidar sözcülerinin açıklamalarını sorduk. Yurttaşların verdiği yanıtlar şöyle:

Gültekin Kaya: Kent lokantasında yemek ucuza geliyor. Hem emekliye hem de öğrenciye hitap ediyor. O yüzden iyi. Maliye Bakanı'nın anlattıkları hikaye. Emeklinin durumunu düşünsün ona göre konuşsun. Emekliyim, 2 bin 500 lira zam verdi. Emekli olsan ne olacak? 25 senedir emekliyim aldığım para 14 bin lira. Enflasyon da düşmeyecek, tek haneye de düşmeyecek.

Hüseyin Hacı Bektaşoğlu: Kent lokantaları bizim için çok iyi oldu. Bekarlar için çok iyi oldu. Evde yemek yapmıyoruz gelip burada rahat rahat yemek yiyoruz. 4 çeşit yemek yiyorsun 40 lira. Dışarıda yesen 90-100 lira.

Elfida Etiman: Ben memleketime gidemedim.15 günde bir memleketime gidiyordum, AKP geldikten sonra 3 defa memleketime gidebildim. Memleketin durumunu düşün. Millet Türkiye'den kaçıyor. Benim imkanım olsa ben de gideceğim ama gidemiyorum. Mehmet Şimşek masal anlatıyor. Bana masal anlatma Mehmet Bey. Geçti Bolu'nun pazarı. Kimi kandırıyorlar ya. Milleti kandırıyorlar, oyun oynuyorlar.

Cahit Kangal: Kent lokantaları çok güzel. Fiyatları da uygun. Emeklilere şu anda zor durumda olanlara bir hizmet. Maddi sıkıntılar olmasa bu kuyrukta bizim ne işimiz var. Ama bize bunu layık gördüler. Daha fazla söylemeyeyim. Hiç hapse girmedim, bundan sonra da girmeyelim.

Orhan Eşkin: Mehmet Şimşek önce kendini düzeltsin de sonra memleketi düzeltsin. Sömüre sömüre milletin kemiklerinde ilik kalmadı. Daha neyini düzeltecekler? Hiçbir şeyi güven vermiyor. Yanımda 15 kişi çalıştırıyordum. Bak, Kent lokantalarında yemek yiyoruz. Bu hale düştük.