Yeniçağ Gazetesi: On binlerden ATA'ya sevgi seli

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

En büyük Zafer’in 102. yılında yine gururlandık

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye genelinde ve dış temsilciliklerimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyük zaferin 102. yılında vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

İSTANBUL Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu.

Antalya’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

Muğla’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Vali İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı. Törende, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi.

Isparta’da tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda protokol üyelerince Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Burdur’da da tören, Vali Türker Öksüz’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çeşitli spor müsabakalarında başarı elde eden sporculara protokol üyelerince ödülleri takdim edildi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski valilik binası önündeki törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Malatya’da Atatürk Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı’na Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından çelenk sunuldu.

İzmir’deki tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Toker ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Denizli Valiliği önündeki törende, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Manisa’da da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulduğu kutlamalar kapsamında Vali Enver Ünlü, makamında tebrikleri kabul etti.

Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’ndaki programda Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Muş Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Garnizon Şehitliği’nde dua ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Nevşehir’deki kutlama programı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın

okunmasıyla başladı. Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam eden programda Makas, Durmuş ve Önal, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Konya’daki törenler, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ferit Paşa Caddesi’nde devam eden törende, Vali Vahdettin Özkan, askeri araçla halkı selamladı.

Kırklareli’nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Derya Bulut Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Daha sonra Kırklareli Jandarma Komutanlığı Komando Birliği ekiplerince hazırlanan zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

Balıkesir’de ilk olarak Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Kuvayı Milliye Meydanı’ndaki tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

(AA)