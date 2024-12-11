Yeniçağ Gazetesi: Orta Doğu haritası yeniden çiziliyor!

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İSRAİL ORDUSU ŞAM'IN KAPISINA KADAR DAYANDI!

Suriye'de yaşanan kaos ortamını fırsat bilen İsrail, Golan'daki tampon bölgeyi geçtikten sonra tanklarının yönünü Şam'a çevirdi. İsrail birliklerinin Şam'a 20 kilometre yaklaştığı bildirildi.

Israil, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Suriye'nin dört bir yanında 250 den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Ordu, bu saldırılarda Esad rejimine ait askeri üsler, savaş uçakları, karadan havaya füze sistemleri, silah depoları ve üretim tesislerini hedef aldığını bildirdi. İsrail basını, bu operasyonun 50 yıldır ilk kez Suriye'deki tüm hava üslerini kapsadığını yazdı.

Saldırılar kapsamında başkent Şam, Humus, Hama, Dera gibi büyükşehirler vuruldu. Görgü tanıkları, saldırıların şiddetinde dolayı bölgede sarsıntıları yaşandığını aktardı. İsrail tankların, başkent Şam'ın 20 kilometre ötesinde görüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Israil'in Esad rejiminin çöküşüyle oluşan fırsatı kullanarak Suriye'nin kritik askeri altyapısını yok etmeye odaklandığını belirtti

Diğer yandan Lübnanlı basın kuruluşu Al-Mayadeen'in yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye'nin batısındaki Ama, Baqasem, Al-Rayma, Qalaat Jandal, Hina, Al-Hussainiya and Jiata Al-Khashab kasabaları İsrail tarafından işgal edildi. Diğer yan dan, İsrailli bir askeri sözcü, İsrail güçlerinin işgal altındaki Golan tepelerini terk etmedigini söyledi. Sözcü,"iddialar doğru değil, Israil güçleri tampon bölgeyi terk etmedi." dedi. Ancak Şam'ın kırsalından aktarılan görüntülerin bu açıklamayı yalanlar nitelikte olduğu ortaya çıktı.

Israil saldırılarında yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava aracının kullanıldığı, yaklaşık 300 hedefin vurulduğu kaydedildi. İsrail, bu saldırılarla 'muhalif rejimin askeri varlığını yok etmeyi amaçladığını aktardı.

Israil ordusu, aynı zamanda Golan Tepeleri'nin Suriye tarafına işgal etti, burada tampon bölge oluşturdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, bu eylemin "güvenlik gerekçesiyle geçici olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsmil'in Golan Tepelerinde yürüttüğü bu operasyonların oluşan güvenlik boşluğuna bir yanıt olduğunu ifade etti. Ancak Miller, Israil'in hareketlerinin geçici olduğunu vurguladı ve 1974’te varılan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'na desteklerini yineledi. Miller, "Bölgede istikrar sağlanması tüm tarafların çıkarına olacaktır" dedi. ABD, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'ya bağlı SDG ile iş birliğini mümkün kıldığını açıkladı. Miller, "Suriye ordusunun mevzilerini terk etmesi terörist örgütler için bir boşluk yarattı ve bu da Israil’i tehdit ediyor," dedi. ABD'nin YPG/PKK'ya bağlı SDG'yi İŞİD’e karşı hayati bir ortak olarak gördüğünü belirten Miller, "SDG'ye desteğimizde bir değişiklik olmadı," dedi.