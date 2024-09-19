Yeniçağ Gazetesi: Saray ‘itibar’ dedikçe vatandaş dibe batıyor

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AYLIK 6 BİN 792 TL ÜCRETE BAŞVURU PATLAMASI!

Mahmut Tanal, "İş bulamayan vatandaşlarımız, ayda kazanabilecekleri 6 bin 792 liraya muhtaç durumda. İŞKUR İşgücü Uyum Programı'na talep o kadar fazla ki, aynı aileden birçok kişi kuraya giriyor. Kimileri, okul müdürlerine gelip, 'Kızımın, eşimin yerine ben gelip çalışayım' teklifinde bulunuyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren okullardaki temizlik personeli ihtiyacının İŞKUR İşgücü Uyum Programı (IUP) kapsamında karşılanmasını sert sözlerle eleştirdi. Tanal, İşgücü Uyum Programı'nın "kölelik sistemi" olduğunu belirterek, "IUP kapsamında görevlendirildikleri okullarda işbaşı yapan temizlik personelleri, aylık sadece ve sadece 6 bin 792 TL maaş alacak. Sigortaları ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) üzerinden yapılacak. Yani bu sigortalık durumu, emekliliğe etki etmeyecek. Allah'tan korksunlar! Böyle bir ücret mi olur? Bu uygulama aslında Türk halkına hakarettir" dedi.

IUP kapsamındaki temizlik personeline günlük 566 TL ödeneceğini aktaran Tanal, "IUP ile görevlendirilecek temizlik personelleri, yıl boyunca yalnızca 140 gün çalışacak. İlk ay haftada 5 gün çalışsalar da sonraki aylarda bu süre haftada 3 güne düşecek. İlk ay haftada 5 gün çalışmalarına rağmen yine aynı ücreti, yani 6 bin 792 TL alacaklar" bilgisini aktardı.

Bu kadar düşük ücrete rağmen özellikle memleketi Şanlıurfa'da İşgücü Uyum Programı'na yoğun başvuruların olduğunu anlatan Tanal, "Şanlıurfa'da çok sayıda kişi, aylık 6 bin 792 TL almak için İşgücü Uyum Programına başvurdu. Okul müdürleri dahi gelen temizlik görevlilerine 'Bu paraya çalışılmaz. Yazıktır' diyor. Bu aynı zamanda ülkemizdeki ekonomik krizin oluşturduğu çaresizliği bizlere gösteriyor. İş bulamayan vatandaşlarımız, ayda kazanabilecekleri 6 bin 792 liraya muhtaç durumdadır. Talep o kadar fazla ki, aynı aileden birçok kişi kuraya giriyor. Kimileri, okul müdürlerine gelip, 'Kızımın, eşimin yerine ben gelip çalışayım' teklifinde bulunuyor. Kahrolmamak elde değil! Türkiye ne zaman bu hale geldi? Savaş dönemlerinde bile milletimiz bu durumda değildi" ifadelerini kullandı.

IUP projesinin aynı zamanda okulların hijyen ve temizlik hizmetlerinde de ciddi sorunlara yol açacağını kaydeden Tanal, şöyle devam etti:

"IUP kapsamında haftada sadece 3 gün okullarda temizlik personeli olacak. Haftada 2 gün boyunca okullarda temizlik personeli bulunmayacak. Bu durum, hijyen ve sağlık açısından büyük riskler oluşturacaktır. Özellikle salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için hijyenin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. İki gün boyunca okullarda temizlik yapılmaması, çocukların sağlığını tehlikeye atacaktır. Okullarda hijyen bir lüks değil, zorunluluktur! IUP kapsamında getirilen bu çalışma düzeni, okullarımızın hijyen standartlarını düşürerek hem çocuklarımızın sağlığını riske atacak hem de çalışanların haklarını ihlal edecektir. Eğitim kurumlarımızda bu tür sözde 'tasarruf önlemleriyle hareket etmek yerine, öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlayacak çözümler geliştirilmelidir. İktidarı, bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmeye ve okulların temizlik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz."

ENFLASYON SADECE SARAYIN KAPILARINDAN GEÇEMİYOR

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sarayın harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Ekonomik kriz ortamında işsizlik rekor kırarken, emekli ve emekçi ayın sonunu getiremezken, saray yine itibardan tasarruf etmiyor. 2023 yılının ağustos ayında 509 milyon 970 bin lira olan saray harcamaları, bu yılın ağustos ayında üç kattan fazla artarak 1 milyar 798 milyon 969 bin liraya çıktı" dedi.

Bulut, şunlan kaydetti:

Emekliye kaşığın ucuyla zam yapan, asgari ücretliye 'kaynak yok' diye zam yapmayan saray, yılın ilk sekiz ayında 8 milyar 369 milyon 630 bin lira harcadı. Enflasyon bu ülkede sadece sarayın kapılarından geçemiyor. Memura, emekliye üç kuruş zammı çok gören saray, kendine gelince itibardan tasarruf etmiyor. Saray sadece ağustos ayında 105 bin 809 asgari ücretlinin, 143 bin 917 emeklinin bir aylık maaşını harcadı. Sarayın bir günlük harcaması 3 bin 526 asgari ücretlinin, 4 bin 797 emeklinin maaşına denk. 85 milyon saray için çalışıyor. Saray paralan yutarken, millet evine ekmek götüremez, iş bulamazken, sarayın aklı evvelleri milletle dalga geçiyor. Maliye Bakanı, dayanacak gücü kalmayan milletten hala sabır istiyor. Telekom CEO'su damacana hesabı yapıp 'Internet, sudan ucuz' diyor. Tarım Bakanı, et fiyatlarının yüksekliğini kasap maliyetine bağlıyor ve kıymanın ucuz olduğunu savunuyor. Saray düzeninde, birden fazla maaş alanlar için tuzu kurular için kıymanın kilosunun 540 lira olması elbette pahalı değil. Kıyma, kemer sıkmak zorunda bırakılan, maaşları kuşa dönen, yüksek enflasyon nedeniyle her gün alım gücü düşen milyonlarca emekçi, emekli için pahalı. 22 yıllık AKP iktidarında büyüyen yoksulluk, açlık ve işsizlik oldu."