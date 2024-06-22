Yeniçağ Gazetesi: "Şüpheli anız yangını felakete dönüştü"

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ANIZ YANGINI GERİDE ACI GÖZYAŞI BIRAKTI!

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Dehşet yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 5’i entübe 78 kişi yaralandı. Yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

DİYARBAKIR'IN Çınar ilçesine bağlı Köksalan, Agaçsever ve Yazçiçeği kırsal mahallelerinde önceki gün anız yangını çıktı. Yangın buradan Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı mahallere sıçradı.

Bölgedeki vatandaşlar, önce kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekipler tarafından yaklaşık 6 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangında 8 kişi yangında can verirken, 10’u ağır 44 kişi yaralandı. Onlarca havyan da telef oldu.

2 çobanın yangında mahsur kalan hayvanları kurtarmaya çalıştıkları sırada yaşamlarını yitirdiği öğrenildi. Yangınla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimi görgü tanığı yıldırım nedeniyle yangın çıktığını söylerken, bazıları da elektrik tellerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Bazıları da aşiretler arasında yaşanan husumet nedeniyle anız yangını çıkarıldığın iddia etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Diyarbakır Barosu da Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı’na yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma faaliyeti yürütülmesi amacıyla suç duyurusunda bulundu.

Yangında can verenler Adli Tıp’ta yapılan incelemenin ardından toprağa verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Mazıdağı Kaymakamlığı önünde yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde başlayan, Mazıdağı ilçesinin Şenyuva, Yücedağ ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen yangının itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.

(AA-DHA)