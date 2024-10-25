Yeniçağ Gazetesi: Teröristbaşı Öcalan için tüm tuşlara basılıyor!

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TERÖRİST BAŞINI BIRAKMAK İÇİN TCK 125'İ DEĞİŞTİRECEKLER

Bahçeli'nin "Meclis'te PKK'ya silah bırakması için çağrı yap" dediği teröristbaşı Öcalan'dan "Tecrit devam ediyor" yanıtı geldi. Eski Adalet Bakanı Türk, Öcalan'ın ceza aldığı TCK 125'i İnfaz Kanunu hatırlatarak "Bu iki maddeyi kaldırmadan Öcalan'ı çıkaramazlar. Anlaşılan o ki bu şartlarda bir değişiklik yapılacak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışmaya açacak nitelikteki "Anayasa'nın üçüncü maddesi değişebilir" çıkışı, AKP iktidarının açılım sürecini tekrar devreye sokmasıyla güncelliğini koruyor. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği İmralı’da cezasını çeken terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çıkışı tartışılmaya devam ediyor. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Bahçeli'nin Öcalan için dile getirdiği 'umut hakkından yararlanması için hukuki düzenlemelere gerek duyulduğunu söyledi. Türk "Öcalan'ın durumunu ilgilendiren iki hükümden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesi. Bu madde Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymağa veya devletin istiklalini tenkise veya birliğini bozmağa veya devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmağa matuf bir fiil işleyen kimse ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasını hükmediyor. Öcalan bu hükümden mahkum oldu. Yapılan değişiklik ile idam cezası kaldırıldı. Yerine ağırlaştırılmış müebbet cezası getirildi. Ayrıca Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Kanunu'nun geçici ikinci maddesi var. Bu geçici ikinci madde ise 'Ölüm cezalan, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası, hayatı boyunca devam eder' diyor. Burada düzenleme yapılması gerekir." ifadelerine yer verdi.

Teröristbaşı Öcalan'ın durumunu ilgilendiren maddenin değiştirilmemesi durumunda 'umut hakkı'ndan faydalanmasının bugünkü şartlarda mümkün olmadığını ifade eden Türk "Ancak bunlar değiştirilirse umut hakkı kavramı gündeme gelebilir. Anlaşılan o ki bu şartlarda bir değişiklik yapılacak ve terörist Öcalan’ın ancak o zaman bu haktan yararlanması söz konusu olabilecek. Mevcut şartlar içinde yararlanması mümkün değil” dedi.

'DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELERİ TARTIŞANLAR OSMANLI'NIN SON DÖNEMLERİNE BAKSIN'

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, laik sosyal hukuk devleti kimliğini koruyan üçüncü maddenin gündeme getirilmesi için de "Kaygı verici" uyarısını yaptı. Türk Anayasanın ilk üç maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin milleti ve devleti ile bölünmez bütünlüğünü tanımlarken aynı zamanda değiştirilemez nitelikteki özelliklerini de sıralıyor. Dördüncü madde ise tüm bunların değiştirilemeyeceğini, aynı zamanda değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini hüküm altına alarak, bir anlamda bu bütünlüğü sağlamlaştırıyor. Eğer siz bunu tartışmaya açarsanız o zaman Türkiye'de neler olacağını anlayabilmemiz için Osmanlı Devleti'nin son dönemine bakmamız gerekir. O dönemde özerk yapıya sahip olan bölgelerin tamamı Osmanlı Devleti'nden ayrıldı ve Osmanlı dağılıp, parçalanma sürecine girdi. Bu tartışmaların Türkiye Cumhuriyetine sağlayacağı tek bir katkı bulunmamaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Türk, sözlerini "Yeni bir çözüm olabileceğinin ima edilmesi de manidar. Bu tartışmaların devamı gibi algılanıyor. Böyle bir risk var. İçinden geçtiğimiz süreçte bu tartışmalar Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir şey katmaz. Tam tersine daima devletin ve milletin ihtiyaç duyduğu birlik ve bütünlüğe zarar verir. Dolayasıyla çözüm süreci tartışmaların da nitelikli bir tartışma özelliğini taşımamaktadır. Anayasanın değişmez maddelerin tartışılmaya açıldığı bir anda, arkasından yeni bir çözüm süreci iması anlaşılır gibi değil" diye sürdürdü. Fatih Erboz