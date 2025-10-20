Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TOPRAĞINI EKEN-BİÇEN ÇİFTÇİ PİŞMAN EDİLİYOR!

İktidarın yanlış tarım politikalarıyla desteksiz bırakılmalarına rağmen üretim yapmaya çabalayıp tarlasını ekmeyi sürdüren çiftçiler, ürünlerine maliyet altında verilen fiyatla zarara uğratılıp adeta cezalandırılıyor.

ÇİFTÇİLİĞİ ARTIK BIRAKACAĞIM

Çiftçi ekim yapamaz duruma gelirken, tarım ürünlerinin fiyatı çarşı, pazarda katlanarak artıyor. 2020 yılında 130 milyar lira olan tarımsal kredi borcu, 2025 yıl ortası itibarıyla 1 trilyon 56 milyar liraya çıktı. Beş yılda yaşanan yüzde 710'luk artış, 2 milyon çiftçinin üretimden çekilmesine neden oldu. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e konuşan üretici Şaban Akkoyun, "Maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Çalışa çalışa battık, bu toprakta battık. Çiftçiliği, ekimi bırakacağım" dedi

ZİNCİR MARKETLER VURUYOR

Kendilerini bu duruma sokanlara hakkını helal etmeyeceğini belirten üretici Akkoyun, zincir marketlerin fiyat politikalarına da sert tepki göstererek, şunları söyledi: "Market zincirleri 7,5 lira fiyat açıklıyor, buraya gelen aracılar 4-5 liraya bizden patates almaya çalışıyor. Maliyetimizin altında fiyat veriyorlar. Diyorlar ki 1,5 lira işçilik, 50 kuruş çuval maliyeti, 50 kuruş kâr koyayım, geriye 4 lira kalıyor. Sonra o patatesi marketlerde 19 liraya satıyorlar" diye konuştu.

DEVLET DEVREYE GİRMELİ

Çiftçi Arif ise, "Üretici de dertli, tüketici de. Bu aradaki farkı kim yiyor, kim bu doymayanlar?" diyerek tepkisini dile getirdi. Ömer Fethi Gürer de "Geçenlerde bir markete gittim; patatesi 17 liradan satıyorlardı. Burada ise ürünün yarısı tarlada kalmış. Üretici maliyete satamıyor. Üretici-den alınan ürün fiyatları üç beş kat artıyor. Bir de uzak illere giderse nakliye gideri de üzerine biniyor. Sürüm azalıyor. Pazar daralıyor. Devlet devreye girmeli" ifadelerini kullandı.