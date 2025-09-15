Yeniçağ Gazetesi: Türk siyasetinin en kritik davası

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

TÜRK SİYASETİNİN EN KRİTİK DAVASI!

Tüm Türkiye bugün görülecek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya kilitlendi. Mahkemeden ne karar çıkarsa çıksın Türk siyasetinde yeni döneme kapı aralanacak.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DETAYI

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün saat 10.00'da görülecek. Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkması halinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçeceği öngörülüyor. Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmemesi halinde ise başka bir ismin "kayyum" olarak atanacağı öne sürülüyor.

PARTİ ERTELEME BEKLİYOR

Ancak parti kurmayları ise duruşmadan yeni bir erteleme kararı beklediklerini belirterek, "Eğer bir butlan çıkacaksa, kayyum atanacaksa da ömrü altı gün olacak. Bir kayyum, butlan olursa ömrü sadece 15'inden 21 'ine kadar. 21'inde CHP, Olağanüstü Kurultayını toplayacak, Genel Başkanını, Parti Meclisi'ni seçecek, yoluna devam edecek. Türkiye'de eninde sonunda adalet hakim olacak" değerlendirmesinde bulundu.

HER KARARDAN FARKLI SONUÇ

Bugün çıkacak ret kararı Özgür Özel yönetiminin elini güçlendirecek. İptal veya mutlak butlan, olağanüstü kurultayı tartışmalı hale getirecek ve CHP içinde yeni bir liderlik mücadelesine sahne olacak. Eğer mahkeme erteleme kararı verirse bu kez de muhalifler sıkıntıya girecek. Bu nedenle dava, yalnızca parti içi bir hukuk süreci değil; Türk siyasetini şekillendirecek en kritik davalardan biri olarak görülüyor.