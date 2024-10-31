Yeniçağ Gazetesi: Ucu karanlık bir süreç için düğmeye basıldı

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'ÖCALAN'A UMUT HAKKI' SORUSU YANITSIZ KALDI!

Ortağı Bahçeli'yi Öcalan çağrısı için öven Erdoğan, teröristbaşının İmralı'dan çıkışına neden olacak 'umut hakkı' sorusuna yanıt vermedi. Erdoğan, açılıma desteği nedeniyle takdir ettiği Özel'i Esenyurt Belediyesi'ne operasyona tepki gösterdiği için de eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "DEM Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda PKK'ya silah bırak çağrısı yap" sözleri için "Cesur çıkışıyla istikamet çizdi" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin çağrısıyla tarihi bir fırsat penceresi açıldığını söyleyen Erdoğan, "MHP Genel Başkanı'nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Buradan Cumhur İttifakı'ndaki yol arkadaşımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, tüm Milliyetçi Hareket Partisi camiasına, grubum adına, aziz milletim adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına çağrımız yoktur. Olamaz da. Buna karşılık ülkenin ve milletin ortak çıkarları yerine kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar her zamanki gibi tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınmayı sürdürmektedir. Bizim muhatabımız milletimizdir." diye konuştu.

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de teşekkür eden Erdoğan, "AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren hep söylediğimi 'Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı' siyasetimizi 23 yıllık gecikmeyle de açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel'i tebrik ediyorum." dedi. Erdoğan, "CHP'nin doğru yerde duracağına kardeşliğin safında yer alacağına yürekten inanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz. Bu Cumhuriyet Türk'ün de Cumhuriyeti'dir Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir. Gel, milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim diyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist Israil'in aparatlığını, Türkiye düşmanlığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, bu konuda önümüzdeki günlerde yeni müjdelerinin olacağını da ekledi.

Erdoğan konuşmasından sonra AKP Grubu'ndan ayrılışında, Bahçeli'nin Ocalan'a yönelik 'umut hakkından yararlanmak için başvuru yapsın' sözleri hatırlatıldı. Bir gazeteci, Erdoğan'a "Efendim, Devlet Bahçeli teröristbaşı için umut hakkından bahsetti. Meclis'te konuşsun dedi. Böyle bir şey söz konusu olur mu?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce ne sorulduğunu tam olarak anlamadı. Yanındakiler "umut hakkı" ifadesini dile getirdiğinde Erdoğan yürüdüğü yolu işaret ederek "Şöyle açalım" dedi ve yoluna devam etti.

Erdoğan, Esenyurt Belediyesi'ne operasyona tepki gösteren CHP Lideri Özel'e, "Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan niye rahatsız oluyorsun? Bundan rahatsız olmayacaksın, tam aksine burada mevcut yönetime destek vereceksin. Zatı aliniz rahatsız oluyor diye adımlarımızdan geri durmayacağız" ifadeleriyle tepki gösterdi.