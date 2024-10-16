Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş vergi ödüyor müteahhit keyif sürüyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

'HEM KURUŞ VERGİ ÖDEMİYORLAR HEM DE GARANTİ PARAYI ALIYORLAR'

Hesapsızca verilen geçiş garantileriyle köprü ve otoyollarla sermayelerine sermaye katan 44 özel şirketten sadece yedisinin vergisini ödediği 37'sinin zarar beyan ettiği belirlendi. CHP'li Karasu "hem kuruş vergi ödemiyorlar hem de garanti parayı alıyorlar. AKP düzeni işte bu" diye isyan etti.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 18 Temmuz 2024'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Kamu Özel İşbirliği (KÖI) ve Yap-İşlet-Devret (YID) projelerini yapan şirketlerin vergi tutarlarını sordu. Bakan Şimşek, Karasu'nun önergesine 9 Ekim tarihinde yanıt verdi ancak vergi tutarlarını açıklamadı. Bakan Şimşek'in yanıtını değerlendiren CHP'li Karasu "Gelir garantili ve belli şirketlere aktaran KÖl ve YİD üzerinden hayata geçirilen projelerle vergi vermeyen şirketler ve vergi borçları yine sır olarak kaldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı incelemede, hesapsızca verilen geçiş garantileriyle köprü ve otoyollarla sermayelerine sermaye katan 44 özel şirketten sadece 7'sinin vergisini ödediği 37'sinin zarar beyan ettiği belirlendi. Ancak bu 37 şirket, süreç içinde devletten garanti alacaklarını tahsil etmeyi sürdürdü" dedi.

CHP'li Karasu açıklamalarını "Bütçe ve Sayıştay verilerine göre, son beş yılda bu şirketlere 122,3 milyar lira ödeme yapıldı, 2024 yılında 162,4 milyar, 2025 yılında 240,8 milyar, 2026 yılında 271 milyar lira olmak üzere toplam 674 milyar lira daha ödenmesi öngörüldü. Ancak sözleşmeler döviz kuru üzerinden hesaplandığı için bu tutarlar daha da artıyor. Bu şirketlerin kamuoyuna açıklanması gerekiyor. İktidarın plansızlığının ve hesap bilmezliğinin faturası daima yoksul ve dar gelirli vatandaşın sırtına yükleniyor. Savunma sanayine destek adına vatandaştan 750 lira kredi kartı limiti üzerinden alınması planlanan para da vergi değil, haraçtır.

İktidarın gücü sadece garip gurebaya yetiyor. Ama fakirden alıp zengine, itibardan tasarruf etmeyen saraya veriyor. Yandaş şirketlere giden hortumları kesemiyor ama hep vatandaşın boğazına çöküyor" diye sürdürdü. Ulaş Karasu şöyle devam etti:

"Bakın, büyük yatırımlarda bulunan kamu kurumlarının ihalelerinde hep aynı isimler var. Bu şirketler garantilerini aldılar, vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, sigorta pirimi, işçi hissesi desteği gibi pek çok teşviklerden de yararlandılar. Hala birçok kamu ihalesi, adrese teslim yine bunlara gitmeye devam ediyor. AKP düzeni işte bu. Yoksul vatandaştan al, zenginine ver! Vergi adaleti yoksulu soymakla olmaz."

'SARAY 40 BİN EMEKLİNİN MAAŞINI BİR AYDA HARCADI'

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardıması ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı’nın harcamalarına ilişkin paylaşım yaptı. CHP'li Bulut paylaşımında "Bu harcamaların hepsi itibardan... Sarayın eylül ayı harcaması: 503 milyon 961 bin lira. 40 bin 316 emeklinin, 29 bin 641 asgari ücretlinin maaşını 1 ayda harcadılar. Yıllık bütçesi 12 milyar 283 milyon 843 bin lira olan Saray, yılın ilk 9 ayında 8 milyar 873 milyon 592 bin lira para harcadı. Yılın bitmesine daha 3 ay var ve bu gidişle yine bütçe yetmeyecek." ifadelerine yer verdi.