Yeniçağ Gazetesi: Yeni otel faciaları kimseyi şaşırtmasın

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21 bin otele 60 kontrolör ve İstanbul otellerine uyarı!..

Kartalkaya’daki Grand Kartal yangın faciası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığından üst düzey bir görevli arayarak şu bilgileri verdi:

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Turizm yatırım işletme ve kuruluşlar denetimi hakkında Yönetmelik” mevzuatının 5’inci maddesinde şu hükmü var:

“Turizm yatırım ve işletmelerinin denetimi bakanlığın yıllık programları çerçevesinde bakanlık kontrolleri veya müfettişleri tarafından yapılır.”

Bu yönetmeliğin 18. maddesi şöyledir:

“Bakanlık denetim elemanları turizm işletmesi belgesi sahip tesislerinin yıllık program çerçevesinde denetlemeler yapar. Eksik kusur hata bulur ise bunların giderilmesi için işletmeye 30 gün süre verir, bu süre içinde eksikler giderilmezse bakanlık ilgili Tesisin turizm işletmesi belgesini iptal eder ve tesis mühürlenir.”

Sayın Uğuroğlu, Aralık 2024 yılı itibari ile Türkiye’de 21.000 adet Turizm Bakanlığından yıldız verilen tesis vardır.

1 milyon oda, 2 milyonu geçkin yatak kapasiteli işletme var ülkemizde.

Buna karşı bu otellerin yıllık denetimlerinin yapılabilmesi için bakanlıktaki nitelikli kontrol sayısı 60 kişi civarındadır.

Kim neyi ne zaman denetleyecektir?

Kültür Turizm bakanlığı, tesise Turizm İşletmesi Belgesi verilebilmesi amacıyla işletmeden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yangın Yönetmeliğine uygunluk belgesini ister.

Bu belgeler tamamlandığında ve bakanlığa verildiğinde bakanlık kontrolü elemanlarınca tesis denetlenir puantajlar yapılır ve gerekli yıldızını alır ve turizm işletmesi belgesini sahip olur.

Bakanlık yaptığı yıllık denetimlerde yangın yönetmeliğine uygun olmayan bir durumla karşılaştığında ilgili belediyeden Yangın Yönetmeliğine göre uygunluk belgesi ister.

Belediyenin yaptığı yangın uygunluk denetiminde eksikler bulunduğu taktirde bunların giderilmesi gerektiği işletmeden istenir.

Belediye mücavir alanı dışında bulunan işletmelerde belediyenin sorumluluğu kesinlikle yoktur.

Ancak işletmenin talebi halinde tesis belediye itfaiye ekiplerince denetlenir.

Belediye itfaiye dairesince eksik yoksa uygunluk belgesi verilir varsa eksikler listelenerek işletmeye yazıyla bildirilir…

Sayın Uğuroğlu,

Buradan başka bir skandalı daha açıklayacağım.

İstanbul’daki gökdelen otellerin bir çoğunda yangın merdivenleri otelin içindedir.

Kartalkaya faciası sonrası öncelikle bu oteller gerek bakanlık gerekse belediye itfaiyeleri tarafından acilen denetlenmelidir.

Değerli okurlarım,

Önce şunu söyleyeyim Bolu Belediyesi Büyükşehir olmadığı için bu otel belediyenin mücavir alan dışında kalıyor. Yani belediyenin hiç suçu yok.

Zaten Otel sahibi itfaiyeye yaptığı başvuruyu da geri almış.

21 bin oteli sadece 60 kişi denetleyecek ki kişi başına 350 otel düşüyor.

İşte rezalet, işte skandal budur.

Ayrıca yangından bu yana hiçbir gazeteci ya da uzman şunları sormuyor.

Bu otelin mimarı kim?

Uçurum kenarına inşaat ruhsatı nasıl verildi?

Yangın anında otelin dört bir yanına itfaiye girmesi için gerekli yollar neden projede bırakılmadı?

Bu projenin mimarı ile Turizm Bakanlığında projeyi onaylayıp inşaat izni veren ve sonrasında işletme ruhsatı veren bürokratlar gözaltına neden alınmıyor?

Orman Genel Müdürlüğünün itfaiyesi Kartalkaya’da neden yok?

Tüm medya “sorumlu” arıyor.

İşte size sorumlular, işte skandallar zinciri işte özellikle İstanbul’daki gökdelen oteller uyarısı.