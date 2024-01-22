Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Milletin inanmadığına yatırımcılar hiç inanmaz

Son 10 yılda Cumhurbaşkanlığı’nın sadece yatırım harcamalarına Beştepe’deki Saray’ın maliyeti eklenince faturanın 2 milyar dolara ulaştığını belirten CHP’li Faik Öztrak, valilere tasarruf çağrısı yapan Bakan Şimşek’e “Önce; Saray ve uçak koleksiyonu yapana ve şürekasına söz geçir” diye seslendi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, son 10 yılın yatırım programlarına göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2014-2023 döneminde yaptığı harcamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın “yatırım” harcamalarının toplamının 1 milyar 228 milyon dolara ulaştığını belirten Öztrak, 2012-2015 döneminde Beştepe’deki Saray’a yapılar 764 milyon dolarlık harcama eklendiğinde toplam maliyetin 2 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

Öztrak’ın verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2 milyar dolara ulaşan yatırım harcamalarının 1 milyar 652 milyon dolarını Beştepe sarayı ile Marmaris Okluk Koyu’nda yapılan yazlık ve Bitlis Ahlat’ta yapılan kışlık saraylara verilen para oluşturuyor.

Kalan 339 milyon dolarlık gider ise inşaat-onarım harcamalarından basılı yayın alımına, bina tefrişatından taşıt alımına kadar değişik kalemlere harcanmış. Öztrak, Cumhurbaşkanlığı’nın çoğunu saray yapımı giderlerinin oluşturduğu 2 milyar dolara ulaşan harcamaları yerine başka neler yapılabileceğini şöyle özetledi:

"Bu parayla bir tane daha Avrasya Tüneli yapılır, üstüne de 400 milyon dolar para kalırdı. Ya da memleketimizin dört bir yanında 250 tane 32 derslikli lise, üstüne öğrenciler için 230 tane 200 kişilik pansiyon yapılırdı. Ya da en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılmış ve çevre düzenlemesine kadar her şey dâhil olmak üzere Bilkent Şehir Hastanesi büyüklüğünde bir hastane yapılabilirdi.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in valilere yönelik tasarruf çağrısı yapanken kullandığı, “Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası” sözlerine atıf yapan Öztrak, Şimşek’in ‘gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışından’ ve ‘kağıdın arkasını kullanmaktan’ bahsetmeden önce bu harcamalara bir bakması gerektiğini vurguladı.

Öztrak, “Mehmet Şimşek önce ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyen, Saray ve uçak koleksiyonu yapan, ucu bucağı görünmeyen araç konvoylarıyla dolaşan, ülkede israf kelimesinin vücut bulmuş hali olan kibir abidesine ve şürekasına söz geçirmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Yönetimde israf son sürat devam ederken, Bakanların tasarruf sözlerinin bir anlamı olmayacağını kaydeden Öztrak, “Yoksa milletimiz bir lafa, bir de icraata bakar. ‘Bize veriyorlar talkını, kendileri yutuyor salkımı’ der. Saray’ın da, vitrin ekonomi yönetiminin sözlerine de inanmaz. Milletin inanmadığını yatırımcılar hiç inanmaz. Temiz para gelmez; aş da iş de olmaz” ifadelerini kullandı.

(ANKA)