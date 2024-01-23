Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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UZMANINDAN BAĞ-KUR’LUYA 65 BİN LİRA FAİZ GELİRİ HESABI!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 9 bin gün olan Bağ-Kur prim gün sayısıyla ilgili bir hesaplama yaptı. 25 yıllık süreçte 1 milyon 770 bin 219 TL prim ödemek zorunda olan Bağ-Kur’lu; Erdursun’un hesabına göre, bu parayı biriktirebilse ana parası cebinde kalır ve aylık 60-65 bin TL faiz geliri elde eder.

Bağ-Kur’luların emekli olabilmesi için gereken 9 bin gün prim sayısının indirilmesi gündemde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7 bin 200 prim güne ilişkin 'Orta Vadeli Plan'a işaret etmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise Bağ-Kur’luların emekli olabilmesi için gereken 9 bin gün prim üzerinden bir hesaplama yaptı. Erdursun’un yaptığı çıkarım ise şöyle:

“Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır. Aylık 60.000-65.000 TL faiz geliri elde eder.”

Özgür Erdursun’un diğer sosyal medya mesajları şöyle:

Bağ-Kur’lu olan bir sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün, yani 25 yıl yani 300 ay Bağ-Kur primi ödemesi gerekiyor. (09.09.1999 30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için kadın 58, erkek 60 yaşında, 1.5.2008 sonrası kademeli 65 yaş)

Bağ-Kur primi asgari ücretin yüzde 34.5’idir.

Aylık Bağ-kur primi 6.900.86 TL

Ödemelerini düzenli yapanlar aylık indirimli 5.900.73 TL öder.

9000 gün için indirimli bugünkü değerlerden 1.770.219 TL prim ödemesi yapması gerekir.

Emekli olduğunda 10.000 TL emekli aylığı alır.

Ödediği parayı 177 ayda yani yaklaşık 15 yılda amorti eder.

Erkekse 60 yaşına kadar, kadınsa 58 yaşına kadar prim öder.

Erkeklerde 75, kadınlarda 73 yaşına kadar ödediği primler kendisine emekli maaşı olarak ödenir.

Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır aylık 60.000-65.000TL faiz gelir elde eder.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin ‘Orta Vadeli Plan’a işaret etmişti.

Işıkhan, “O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki” ifadelerini kullanmıştı.

Bağ-Kur’lular 9 bin prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı.

Bağ-Kur’lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatıldığı kulislere yansımıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-Kur’lular 5 yıl önce emekli olabilir.

(AA)