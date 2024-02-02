Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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ACININ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ DEPREMZEDENİN DERDİ BİTMEDİ

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da acının üzerinden geçen 1 yıla rağmen afetzedenin çilesi bitmedi. En büyük sorun ise barınma... Başlarını sokacak sıcak yuva hayali kuran 2 çocuklu anne 'Bir çadırım bile yok!' derken yetkililerden bu soruna çare bulmasını istedi.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle sarıldı. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 13 milyon vatandaşın etkilendiği depremlerde Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde resmi açıklamalara göre; 50 bin 783 kişi yaşamını yitirdi, 100 bini aşkın kişi de yaralandı. Depremlerden 11 ilde 14 milyon kişi etkilendi. Sayılan belirsizliğini korusa da resmi rakamlara göre bine yakın kişi kayboldu.

"ISINAMIYORUZ"

Ancak üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen depremzedenin çilesi bitmedi. Afetzedelerin yerleştirildiği çadır ve konteyner kentler yağan her yağmurda sular altında kalıyor. "Buralarda Isınamıyoruz" diyen birçok depremzede bu nedenle hasarlı olduğunu bile bile yıkılmayı bekleyen evlerinde kalmayı tercih ediyor.

"AFAD 4 AYDIR KONTEYNER GÖNDERMİYOR"

Enkaz kaldırma çalışmalarının hala devam ettiği Hatay Samandağ’da depremzedeler konteyner kentlerde kendilerine yer bulamıyor. Soğuk havada çadırda sınamadıklarını belirten depremzedeler, bir depremzede çadırında çıkan yangında iki çocuğun yaşamını yitirdiği 4 Ocak'tan bu yana elektrikli ısıtıcı kullanırken de tedirgin. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Birkaç ay içerisinde deprem bölgesinde 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl süre istiyorum. Ölenleri geri getiremeyiz, onların dışında tüm yaralan saracak kudrete sahibiz" demişti. Çadırda yaşayan yurttaşlar yıkılan evlerinin yeniden inşası için hala beklediklerini söylüyor. Bazı yurttaşlar da evlerinin akıbetinin ne okluğundan haberdar olmayacaklarını ileri sürüyor. Samandağ'da zor koşullar altında yaşamaya çalışan depremzedelerden birisi de Daviya Hüzmeli... Depremin yaşandığı günden beri çadır da konteyner da bulamadıklarını söyleyen Hüzmeli, "Bir 3 diğer 1.5 yaşında iki tane çocuğum var çadırım bile yok. Annemlerde, amcamlarda şurada burada kalıyorum. Şu an komşulara gönderdim insanlar diye" dedi. Eşinin, depremden sonra işini de kaybettiğini Daviya Hizmeli, "Kira yardımı ile geçiniyoruz 3 bin lira... Konteyner başvurusu yaptım o da onaylanmadı. Çadır da verilmedi. Sürekli başvuru yapıyorum konteyner kente geçebilmek için... Bir ara valiye denk geldim, konuştum.. Konteyner istiyorum diye... 'Kaydını alın' dediler. Kaydımı da aklılar ama verilmedi" diye konuştu. Bir diğer depremzede Gülben Çiçek de iki çocuğu ve eşi ile birlikte bir yıldır çadırda yaşadığını dile getirerek, "Enkaz kaldırılmadan önce konteyner talebinde başvuru yapmadım çünkü koyacak yerim yoktu. Evimizin enkazı kaldırıldıktan sonra başvuru yaptım. AFAD 4 aydır konteyner göndermiyor" diye yakındı. Çiçek, çadırın bölümlerini de tarif ederek yaşadığı zorlukları, “Çadırım bu, mutfağın bu tarafta tuvaleti kendi imkânlarımızla yaptık. Çok yağmur yağdığı zaman çocuklarımı tuvalete geçirmek için şemsiyelerle gidiyoruz. Son 1 aydır içeriye su geçiyor, güneşten dolayı yıpranma oluyor" sözleriyle anlattı. Çadırda kişisel temizlik imkânlarımın da kısıtlı olduğunu belirten Çiçek, "Banyomuz yok. Çocuklarımı annemlere götürüyorum" dedi Samandağ'ın Sutaşı mahallesinde konteyner bulamayıp çadırda yaşamak zorunda kaldığımı söyleyen Ali Latifeci ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hala biz çadırda yaşıyoruz, konteyner vermediler. Devlet bize güya yerinde dönüşüm falan verecekti. Kira bedeli veriyor"