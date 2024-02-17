Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Türkiye’de halk artık cehennem azabı yaşıyor

5 ayda bir marketlerdeki ürün fiyatlarını inceleyen TÖK’ün raporunda “Gıda fiyatları kontrolden çıktı. Vatandaş daha da yoksullaşarak cehennem azabını yaşamaya devam ediyor” değerlendirmesi yapıldı.

TÜKETİCİ Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Araştırma Merkezi, her ay 5 zincir marketten, 23 çeşit temel gıda maddesinin fiyatlarından oluşturdukları raporu açıkladı.

TÖK-AR, raporunda “Araştırma sonuçlarına göre, fiyatlar kontrolden çıktı. 31 Aralık 2023 itibarıyla 40 lirayı aşan akaryakıt fiyatı dolaylı olarak her türlü ürünün zamlanmasına neden olmaktadır. Tüketim maddelerindeki kontrolsüz artışlar nedeniyle vatandaş daha da yoksullaşarak cehennem azabını yaşamaya devam etmektedirler” değerlendirmesini yaptı.

TÖK-AR’ın raporunda, “Tüm bu olumsuzlukların yanında konut kira-satış fiyatlarının geldiği nokta çok önemli barınma sorunu ortaya çıkarmıştır. Bugün tüketiciler artık kira+beslenme+faturalar sarmalı içinde kaybolmuşlardır. Halkın, sosyal yaşamın olmazsa olmazlarından kültür, sanat, gezi gibi sosyal faaliyetleri artık gerçekleştirmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

TÖK-AR’ın raporunda TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ‘anlamını ve gerçekliğini’ yitirdiğine dikkat çekilerek ENAG ve İTO’nun rakamları hatırlatıldı.

Raporda “Bağımsız araştırma gruplarının enflasyon rakamları ile TÜİK’in rakamları arasındaki büyük çelişki, tüketicinin nasıl bir girdaba sürüklendiğini net bir şekilde anlatıyor. Özellikle 2023 yılında gıda fiyatları dünyada yüzde 10 düşerken Türkiye’de yüzde 72 artması manidardır” denildi.

TÜİK’in 2023 enflasyonunu yüzde 64,7 olarak bildirmesine rağmen “Hissedilen enflasyon yüzde 129,4” açıklamasına da yer verilen raporda “2022 yılında başlayan ve 2023 yılında da devam eden tüketici yaşamını olumsuz etkileyen fahiş fiyat artışları, her geçen gün boyut kazanarak alım gücünü yer ve yeksan etmiştir. Yaşanmakta olan tüm bu olumsuzlukların konutlarda kira ve satış fiyatlarına yansıtılmasıyla da önemli bir barınma sorunu yaratılmış olup bu durum tüketicileri her geçen gün daha da zorlamaktadır” denildi.

İktidarın açıklanan enflasyon oranın çok üstünde iğneden ipliğe her ürüne zam yaptığı yer alan raporda şunlar vurgulandı:

“Artık tüketiciler zamanının büyük bölümünü halk ekmek büfeleri ile et süt kurumu mağazaları önünde kuyruklarda geçirdiği gibi, zincir marketler arasında mekik dokuyarak ihtiyaca binaen en uygun fiyatlı temel ürünlere ulaşma çabası içindedirler. TÜİK in açıkladığı enflasyon oranları gerçekleri yansıtmadığı gibi, bu oranlar dikkate alınarak yapılan maaş artışları ise yaşanan sorunları büyütmekten öte bir işe yaramamaktadır.

Açıklanan asgari ücretin ve milyonlarca emeklinin maaşlarının açlık sınırının altında kalması kabul edilemezdir. TÜİK in açıklamış olduğu enflasyon oranları tüketiciler açısından önemli ölçüde güven sorunu yaratmıştır/yaratmaktadır.”

Kadir OK