Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Kasaplar da kepenk indirmeye başladı

KUZU karkas ete geçen hafta başında gelen zamlar, yeni haftada da atarak devam etti. Kuzu karkasa son bir haftada 40 lira zam gelerek 460 liraya yükseldi. Gelen zamlarla beraber yılbaşından bu yana satışlarda yüzde 30 düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Her yıl şubat ayında artan süt kuzusunun arttığını belirten temsilciler, önümüzdeki hafta kuzu karkas etin fiyatında düşüş beklediklerini aktardı.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, ‘’Son 1 aylık dönemde yem fiyatında da zam gelemdi. Normalde bu dönemde süt kuzusu çıktığı için fiyatlarda bir düşüş bekliyorduk ama olmadı. Ancak, önümüzdeki hafta ben piyasada bir düşüş bekliyorum. Ayrıca, yılbaşından bu yana tüketim yüzde 30’un üzerinde azaldı. Kasap esnafı elektrik, kira ve işletme giderlerinden dolayı kepenk kapatıyor. Geçen ay 28 kasap kapandı, 4 yeni kasap açıldı’’ dedi.

Ankara’da yapılan kesimlerde kıvırcık cinsi süt kuzusu karkas etin kilogram fiyatının 450 lira olduğunu belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu eski Başkanı Fazlı Yalçındağ, Antep toklusu fiyatının ise 390 lira olduğunu bildirdi.

Geçen hafta kuzu karkas etin kilosunun 430 liradan satıldığını ifade eden Yalçındağ, dana karkas etin fiyatı geçen haftaya göre biraz daha durulduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvancılık üretimi yapanlara fiyat artışını sorduklarında 30 bin liradan aşağı çalışacak çoban bulamadıklarını ifade ettiklerini aktaran Yalçındağ, "Üreticiler, sattıkları kuzuyla çobanın parasını karşılayamadıklarını belirtiyorlar. Üretici verdiğim arpanın parasını karşılayamıyorum diyor. Kimseye bir şey söyleyecek durumumuz yok. Memleketin genel anlamda bir yüksek enflasyonu var. Yine TÜİK verilerine göre hayvan sayısında da bir azalma var. Bunun nedenlerini sorgulamak lazım” ifadesini kullandı.

DHA