Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Vatandaş tanesi 5 liradan patates alıyor

İSTANBUL’un Kağıthane ilçesinde kurulan pazarda vatandaşlar, zamlardan dert yandı. Bir emekli, “Aşağı yukarı 2-3 senedir böyle. Bu yıl fiyatlar tamamıyla patladı. Zamlarla birlikte maaşım 9 bin 900 lira oldu. Bununla geçinirsen geçin. Allah’tan oturacak bir evimiz var. Yoksa mahvolmuştuk. Sabır sabır ama nereye kadar? İnsanlarda sabır taşı patladı diye bir nokta var” dedi.

Patates satan tezgahtar, kilosunun halde 23 lira olduğunu, kendisinin 15-20 liraya sattığını belirterek kâr etmediğini söyledi.

Esnaf, “Soğan halde 13-14 lira, burada 15 lira. 4-5 kişi çıkıyor öyle, taneyle satıyoruz. Kilosu kaç para bunun? Diyelim 25 lira. Tartıyla kaç para geliyor bir patates? Vurduğu zaman bir patates 5 lira. Bir kilo 25-30 lira. Böyle bir şey yoktu eskiden, 4-5 kilo patates alınırdı” dedi.

Alışverişe gelen bir emekli de “Hiç memnun değiliz. Çok pahalı. Geçen hafta 20 liraya aldığım bu hafta 35 olmuş. Eksik her şey var ama çok pahalı, alamıyoruz. Kiracıyım. O kadar zor yani. Her şeyden kısıtlıyorsun. Gezme tozma yok. Önceden tek kişi çalışıyordu, 10 kişiye bakıyordu; şimdi 10 kişi çalışıyor, bir kişiye bakamıyor. Kiram şu anki şartlara göre uygun, 6 bin lira. Zorluyoruz bütçeyi. Fiyatlar sürekli değişiyor. Yetişemiyoruz yani, mümkün değil. Zaten sabretmesek bilmiyorum, daha neler olur. Şükrediyoruz hâlimize ama zamlar çok yüksek gerçekten” diye konuştu.

Pazara iki çocuğuyla ile birlikte gelen bir baba, “Çok pahalı. Yemeklik almaya geldik ama alamadık. Her şey 70-80 liradan başlıyor. Hesapta uygun hiçbir şey yok. Meyve alamadım. Nasıl yapacağız? Sadece sebze aldık. Çalışıyoruz asgari ücretle. Ev kira. Geçinemiyoruz. Ek iş yapıyoruz” dedi.

Emekli bir çift de balık fiyatlarından dert yandı: “Balık alalım diyoruz, gücümüz yetmiyor. Çupraya baktım, tanesi 200 lira. Aşağı yukarı 2-3 senedir böyle. Bu sene tamamıyla patladı. Zamlarla birlikte 9 bin 900 lira oldu maaşım, 10 bini geçemedim. 3 bin lirayla (bayramda verilecek emekli ikramiyesi) bir pazar görürsün, rahat güzel bir pazarlık alayım dersen. Ancak bir pazar parası. En azından çalışıyordum. Emekli maaşına kalmamıştık.”

Başka bir vatandaş da “Fiyat aynı, değiştiği yok. 20, 30, 35... Yemesek nasıl alacağız? Yiyoruz ki alacağız. Yapacak bir şey yok. İdare ediyoruz. Devlete Allah akıl fikir versin. Yapacak bir şeyimiz yok. Benim eşim var, bir de bekar oğlum var. Evlenmiyor işte bu hayatın zorluğundan. Evlen diyoruz da diyor ki, ev kirası mı vereceğim, evlenip çoluk çocuğa mı bakacağım diyor. Onun için de evlenmiyor işte. Eşim ek işte çalışıyor” dedi.