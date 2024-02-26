Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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TL’ye geçme vakti geldi (!)

Yıl 2016!

Aralık ayının ilk haftası. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihin en büyük kampanyasını başlattı.

Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini söyleyerek tüm vatandaşları dolarlarını bozdurmaya davet etti.

Türkiye genelinde kampanyalar başladı. Bazı manavlar 200 dolar bozdurup makbuzunu getirene 1 kilo muz hediye etti. Bazı berberler ise “250 dolar bozdurana tıraş bedava” dedi.

Nasıl güzel bir teklif değil mi?

250 dolar bozdur bedava tıraş ol, bir 250 dolar daha bozdur git 1 porsiyon döner ye!

Buna benzer binlerce esnaf kampanya yaptı. Benim en çok dikkatimi çeken ise bedava tıraş oldu.

Benim çevremde de çok sayıda kişi 250 dolar bozdurup bedava tıraş oldu.

Berberler işi öyle ciddiye alıyordu ki, aynı makbuzdan iki kişi faydalanmasın diye üzerine imza atıyorlardı.

Vatandaş inandı ve dolarını bozdurdu. Bu ülkede devlet büyüklerine inanmayacaksın da kime inanacaksın.

Bu arada küçük bir detay vereyim 3 Aralık 2016 tarihinde 1 dolar yaklaşık 2 lira 80 kuruştu.

Günümüz kuruna baktığımızda doların 31 lira olduğunu görüyoruz. Yani tıraşı bedavaya getirmek için 250 dolar bozduranlar bugünün parası ile 7 bin 700 lira ödemiş oluyor.

Tarihin en pahalı tıraşı!

İşte 8 yıl sonra bir kez daha doları bozdurun çağrısı geldi.

Hem de bu kez paranın patronu Merkez Bankası Başkanı’ndan.

Bir toplantıda “TL’ye geçme vakti gelmiştir” dedi.

Dolar kuru 28 lira. Gaye hanımın sözü ile TL’ye geçen oldu mu bilmiyorum ama vatandaş TL’ye geçemeden Gaye Hanım gitti.

Şimdi Mehmet Şimşek artık TL’ye geçme vakti geldi diyor.

Yani liralaşma. Tarihi not edin: 1 dolar 31 lira 200 kuruş!