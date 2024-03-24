Yeniçağ Gazetesi'nin 1. Sayfası

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'EMEKLİYE KAYNAK YOK' DİYEN YALAN SÖYLÜYOR

SGK'da emekliler için yeterince kaynak var. Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2002'de yüzde 61 iken 2023'te yüzde 76,4'e yükseldi.

DİSK-AR'ın hazırladığı "Emeklilerin Durumu" raporu, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, emeklilerin geçim zorluklarını karşılaştırmalı olarak gözler önüne serildi. Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emeklilerin geçim zorluklarını ve taleplerini dile getirirken, DISK'in rapor Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından sunuldu. Rapordaki çarpıcı veriler özetle şöyle:

●Türkiye'de ortalama emekli aylığı merkez Avrupa ülkelerinin 6'da biri düzeyinde. Ortalama emekli aylığı İspanya ve Fransa'da 1400, Almanya ve İtalya'da 1500, Belçika'da 1700, Hollanda'da 2000 avronun üzerinde iken Türkiye'de sadece 237 avro

●Türkiye'de emekli aylıkları 2012 ve 2021 arasında avro cinsinden yüzde 33,6 oranında azaldı.

●2012 yılında Türkiye'den daha düşük aylığa sahip 9 Avrupa ülkesi varken bu sayı 2021 yılında 1'e düştü.

●Türkiye'de emekli aylıklarına ayrılan kaynak Avrupa'da ayrılan kaynağın yarısından bile az. Türkiye'de aktit/pasif oranının çok düşük olduğu iddiası da doğru değildir.

●2002 yılında Türkiye'de emekli ve hak sahiplerinin aylıklarını ortalaması asgari ücretin yüzde 22 fazlası iken, 2023'te yüzde 26 altına düşmüştür.

●Ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH'ye oranı 2002'de yüzde 46,4 iken 2024'te yüzde 27,7'ye geriledi.

●Emeklilerin bu yoksullaşma süreci onları emekliyken de çalışmaya mecbur bıraktı.

●Bütçede emeklilere ve sosyal güvenliğe ayrılan pay düşüyor: 2008-2024 arasında SGK'ye yapılan bütçe transferlerinin oranı 52 puan azaldı.

●Kaynak yok diyenler doğru söylemiyor. SGK'da emekliler için yeterince kaynak var. Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2002'de yüzde 61 iken 2023'te yüzde 76,4'e yükseldi.

Emeklilikte insanca yaşamanın bir hak olduğunun altını çizen DISK Genel Baş kanı Arzu Çerkezoğlu, yıllarca çalışan, üreten, prim ödeyen emeklilerin insanca bir yaşam sürmesinin ülkeyi yönetenlerin görevi ve sorumluluğu olduğunu ifade etti. Üretilen kaynakların emeklileri in- sanca yaşatmaya yeteceğini belirten Çerkezoğlu, bugün emeklilerin açlık ve yoksulluk ile karşı karşıya kalmasına iktidarın politik tercihlerinin neden olduğunu söyledi. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emekli aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarının düştüğünü, emekli aylıklarının hesaplanmasında milli gelirin payının iyice azaldığımı ve aylıkların artırılmasında sadece resmi enflasyonun dikkate alınmaya başladığını anlatan Çerkezoğlu, tüm bunların somun- da aylıklarda ciddi bir gerileme yaşandığını vurguladı.

Milyonlarca emekli ve hak sahibinin asgari ücretin çok altında aylık ve gelir elde edebildiğini, emekli aylıkların insanca bir yaşam sürmekten uzaklaşarak adeta bir ek gelire dönüştürüldüğünü söyleyen DISK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilerin hak ettikleri gibi insanca yaşaması için örgütlü mücadelenin devam edeceğini vurguladı.