Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

CHP’nin ‘Türkiye İttifakı’ seçmende karşılık buldu

31 Mart seçimlerine yeni genel başkanı ve değişen yüzü ile giren CHP’nin ‘Türkiye İttifakı’ çağrısı halkta karşılık buldu. İmamoğlu, Kurum’a 10 puan; Yavaş da Altınok’a 25.58 puan fark attı. İzmir’de Cemil Tugay Hamza Dağ’ın 11 puan önüne geçti. Şu ana kadar CHP 15, AKP de 11 büyükşehir belediyesi kazandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi.

34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Oy verme süresinin bitmesinden sonra sayım işlemine başlandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine’deki 17 bakanıyla çıkarma yaptığı İstanbul’a çevrildi.

CHP’nin tekrar aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum arasındaki fark her açılan sandık sonucu arttı. İstanbul’da sandıkların yüzde 74’ünün açıldığı saatlerde İmamoğlu’nun oyu yüzde 50.38’di. Rakibi Murat Kurum ise yüzde 40.90’da kaldı.

Seçimin en büyük sürprizi ise Başkent’te yaşandı. Anketlerde AKP’nin adayı Turgut Altınok’tan önde çıkan CHP’nin adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sandıkların yüzde 50’sinin açıldığı saatlerde yüzde 58.81 oy oranına sahip olduğu gözlendi. Turgut Altınok’un ise yüzde 33.23’te kaldığı görüldü.

Mansur Yavaş yüzde 25.58’lik oyla tarihi bir farka da imza attı. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sandıkların yüzde 70’inin açıldığı saatlerde yüzde 48.25 oyla il sıradaydı.

AKP’nin adayı Hamza Dağ ise yüzde 37.06’lık bir oya sahip olabildi. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 61.68’inin açıldığı saatlerde kesin olmayan sonuçlara göre iktidar partisi AKP 11 büyükşehir, 13 il, 356ilçe, 95 de belde belediyesi olmak üzere toplam 475 belediye başkanlığı kazandı. CHP ise 15’i büyükşehir, 21’i il, 330’u ilçe 37’si de belde olmak üzere toplam 403 belediyenin sahibi oldu.