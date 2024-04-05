Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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NASIL OLSA SEÇİM BİTTİ GELSİN ZAM YAĞMURU!

Yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte yeni zamlardan da ilk sinyaller geldi. Cep telefonu tarifeleri yüzde 65 zamlanırken, sigara tiryakisinin cebinden 9 lira daha fazla para çıkacak.

31 MART yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte yeni zamlar ilk sinyalleri verdi. Acı reçetenin şimdiden uygulandığı görülürken, bütçenin üzerindeki yükün de vergilerle hafifletileceği tartışılıyor.

İlk hamleyi BTK yaptı. Cep telefonu tarifelerinde artışa gidildi. Yeni ücret tarifesine göre yurtiçi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruşa yükseldi.

Bu arada, Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 9 lira zam geldiğini açıkladı. Aybaş, “1-10 Nisan arası zam geleceğini duyurmuştum, ‘Seçim sonrası 10 TL zam gelecek’ diye. 9 TL zam geçişi oldu” ifadelerini kullandı. Aybaş, sigaraya yönelik zamların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Daha seçimlerin ilk gününden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira beyannamelerine vurgu yaparak ‘5 Nisan’a kadar beyanname verin’ dedi. Önceki gün de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonu tarifelerine büyük zam geldiğini açıkladı.

Yenilenen fiyatlara göre, altı ay önce hizmete giren tarife fiyatlarında yüzde 28’e varan artışa gidildi. Yıllık artış oranı ise yüzde 65’e ulaştı. Yeni ücret tarifesine göre yurtiçi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruşa yükseldi. Hat devir ücretlerinden 60 TL, isim, unvan değişikliğinden 41 TL, numara değişikliği hizmetlerinden ise 136 TL alınacak.

Sim kartlarının değişikliğinde, garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz olmaya devam ederken, kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek SIM kartlardan ise 136 TL ücret alınacak.

Faturalarında ayrıntılı görüşme ücretlerini de görmek isteyen kullanıcılar, faturalarla beraber gönderilen her bir ayrıntı sayfası için 4 lira 9 kuruş ödeyecek. SMS ücretleri yurtiçi için 2 lira 23 kuruş, yurtdışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık bedeli ise 8 lira 84 kuruş oldu.

Hazine Bakanı Şimşek’in de açıkladığı üzere, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe alınacak. Böylece en ufak ödemelerde bile cepten kira yollamak, para yollamak hatta diğer adı altında para transferi yapanlara da cezaların ortaya çıkacağı iddia ediliyor.

Kira geliri, ev alım satım geliri, cep telefonundan ‘diğer’ seçeneğiyle gönderilen havale gibi her alanı mercek altına aldı. Eksik beyan durumunda vatandaşa vergi cezaları kesilebileceği dile getirildi. Bu yolla bütçedeki vergi gelirlerinin payının artırılacağı kaydedildi.

Bu arada, Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) alt limit fiyatlarına yapılan güncelleme duyuruldu. Özel bir banka, müşterilerine gönderdiği mesajda 100 TL olan alt limitin 3 Nisan’dan itibaren 175 TL olarak uygulanacağını bildirdi. Bu değişiklikle birlikte, 1. sınıf HGS ürünlerinin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmaması hedefleniyor. Otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak güncellenecek.

HABER MERKEZİ