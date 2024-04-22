Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

CHP’den belediye borçları için araştırma önergesi

AKP, MHP ve kayyum yönetiminden devralınan bazı belediyelerin borç listesini çıkararak Meclis araştırması açılmasını için önerge veren CHP’li Tanal, “Belediyelerde çarçur edilen, yandaşlara aktarılan, kişisel servete dönüştürülen her kuruşun hesabı sorulmalıdır” dedi.

CHP’nin birinci parti çıktığı 31 Mart Yerel Seçimleri ile beraber pek çok il ve ilçe el değiştirdi. AKP ve MHP’den CHP yönetimine geçen belediyelerin yeni başkanları, belediyelerin içinde bulunduğu borç batağını binalara astıkları afişlerle duyurdu.

Asılan afişlere göre nüfusu 100 bini bile bulmayan birçok ilçe belediye geride milyonlarca lirayı bulan borç bıraktı. Kimi il ve ilçelerde kişi başına düşen borç miktarı 10 bin TL’yi aşarken CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “AKP ve MHP’den devralınan belediyelerin borç yükü 100 milyar lira. Kasaları bomboş. İsraf olağanlaşmış” açıklamasıyla belediyeciliğin hizmet değil rant kapısı olarak görüldüğü gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermişti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kamuoyunda günlerdir tartışılan milyarlarca liralık belediye borçlarıyla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması amacıyla TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

Belediyelerin toplamda ne kadar borcu olduğu ve bu borçların hangi kalemlerden oluştuğu konusunda gerekli araştırmaların yapılarak sorunun kaynağının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi istenen önergede AKP’den, MHP’den ve kayyum yönetiminden alınan bazı belediyelerin borç listesini sıralandı.

“Cumhur İttifakı çatısı altındaki AKP, MHP ve kayyumlardan devralınan il ve ilçe belediyelerinin borç yükü, halkın parasının nasıl çarçur edildiğini gözler önüne sermektedir. Nüfusu 100 bini bile bulmayan birçok ilçe belediyesinin dahi geride milyonlarca lirayı bulan borç bıraktığı görülmektedir. Kimi il ve ilçelerde kişi başına düşen borç miktarı 10 bin lirayı aşmaktadır” diyen Tanal, “Meclis Araştırması” açılması taleplerini ise şu örneklerle açıkladı:

“AKP’den CHP’ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, 11 milyar 130 milyon 969 bin lira borcu olduğu ortaya çıkmıştır. AKP’den CHP’ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunun ise 15 milyar lira düzeyinde olduğu bilgisi, basına yansımıştır.

Balıkesir Belediyesi’nde edindiği henüz borçla ilgili kesin çalışmanın tamamlanmadığı, hesaplamaların devam ettiği, belediyenin borç kalemleri ve toplam miktarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı yönündeki bilgi de basında yer almaktadır.

575 bin nüfuslu Kütahya Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında toplam borç, 1 milyar 717 milyon lira olarak açıklanmıştır. MHP’li rakibini yenilgiye uğratarak Kütahya Belediye Başkanlığı görevini devralan CHP’li Eyüp Kahveci, ‘Nasıl bir belediye aldığımızı anlatmak zorundaydık’ diyerek, belediyenin AKP tarafından iflasa sürüklendiğine vurgu yapmıştır.

AKP’den CHP’ye geçen, sarayları andıran binasıyla, lüks banyolarla gündeme gelen İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nin borcu, 1 milyar 946 milyon 726 bin 113 liradır. MHP’den CHP’ye geçen Bartın Belediyesi, 251 milyon 301 bin 346 lira, AKP’den CHP’ye geçen Kilis Belediyesi 502 milyon lira, MHP’den CHP’ye geçen Ankara Gölbaşı Belediyesi 1 milyar 60 milyon 235 bin 863 lira, MHP’den CHP’ye geçen Alanya Belediyesi 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira ve AKP’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi 1 milyar lira borç geride bırakmıştır.

MHP’den CHP’ye geçen Amasya Belediyesi’nin 529 milyon 264 bin 778 lira, AKP’den CHP’ye geçen Edirne Keşan Belediyesi’nin 483 milyon 337 bin 475 lira, AKP’den CHP’ye geçen Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 328 milyon 899 bin 609 lira, AKP’den CHP’ye geçen Trabzon Ortahisar Belediyesi’nin 800 milyon lira, AKP’den CHP’ye geçen İzmir Kiraz Belediyesi’nin 332 milyon 51 bin 621 lira, AKP’den CHP’ye geçen Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi’nin 334 milyon 921 bin 947 lira, AKP’den CHP’ye geçen Nevşehir Ürgüp Belediyesi’nin 68 milyon 857 bin 814 lira, AKP’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Dinar Belediyesi’nin 125 milyon 924 bin 227 lira, CHP tarafından AKP’den devralınan Antalya Kaş Belediyesi’nin 400 milyon lira ve AKP’den CHP’ye geçen Denizli Tavas Belediyesi’nin 61 milyon 122 bin 157 lira borcu bulunmaktadır.

Ayrıca DEM Parti’nin kayyum yönetiminden devraldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 3 milyar 502 milyon 489 bin 545 lira, Siirt Kurtalan Belediyesi’nin 165 milyon lira, Siirt Belediyesi’nin 456 milyon 853 bin 781 lira, Şanlıurfa Suruç Belediyesi’nin 176 milyon 997 bin 954 lira borcu olduğu kamuoyuna açıklanmıştır.

MHP’den İYİ Parti’ye geçen Isparta Yalvaç Belediyesi’nin 47 milyon 682 bin 503 liralık borç bilgisi, AKP’den MHP’ye geçen Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi’nin 424 milyon 43 bin liralık borç bilgisi, AKP’den MHP’ye geçen Kastamonu İnebolu Belediyesi’nin 45 milyon 927 bin 762 liralık borç bilgisi, AKP’den MHP’ye geçen Kütahya Gediz Belediyesi’nin 262 milyon 692 bin 156 liralık borç bilgisi de basında yer almıştır.”

Metin Güreş