Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Atama bekleyen öğretmen sayısı 1 milyona dayandı!

Erdoğan’ın “Bir miktar atama yapacağız” sözlerine tepki gösteren EĞİTİM-İŞ Başkanı Özbay, “Artık sınava bile başvurmayan ve atama umudunu kaybedenler var. 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen adayı var” dedi.

CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan’da yapılan son Kabine toplantısı sonrası bir gazetecinin sorusu üzerine “Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" demişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldığı bir televizyon programında, yapılacak ilk Kabine toplantısı sonrası öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacağını belirterek “Tamamen objektif, eşit, adil bir biçimde branş dağılımını tanımlayacağız. Zaten şu anda hazır. Hemen karar alınır alınmaz branş dağılımını açıklayıp süreci başlatacağız" açıklamasını yaptı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eğitim Ve Bilim İş Görenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) Genel Başkanı Kadem Özbay, iktidarın geçtiğimiz ekim ayında 68 bin öğretmen ihtiyacından bahsettiğini hatırlatarak “İkinci dönemin başında bu ihtiyaca göre öğretmen atamasının yapılacağı ifade edilmişti. Mayıs ayına geldik hâlâ atama yok” dedi.

“Söz Cumhurbaşkanı'na verilmiş durumda. Aslında ‘bir miktar’ derken atamanın az sayıda yapılacağını söylüyor. Mesleki olarak öğretmenlere hakaret ediliyor. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin talepleri karşılanmıyor. Atama sayısı az olacakken branş ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Bakan Tekin’in sözlerinin altının boş olduğunu göreceğiz. Atamalar, okulların gerçek ihtiyaçlarından çok uzak” ifadelerini kullanan Özbay, geçen yıl 600 bine yakın kişinin öğretmen olmak için sınavlara başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Eğitim fakültelerinde 250 binin üzerinde öğrenci var. Fen edebiyat ve ilahiyat fakültelerini de eklediğimizde her yıl 100 binin üzerinde kişi öğretmen olabilmek için sınavlara giriyor. Artık sınava bile başvurmayanlar ve atama umudunu kaybedenler var. 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen adayı var. Her yıl 100 bin ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Bu rağmen 20 bin öğretmen atıyorsanız, bu, yanlış bir politika. Ücretli öğretmen çalıştırarak, öğretmene ihtiyacın olduğunu kabul ediyorsun. Planlama yapılmazsa sorunlar giderek artacak. Devleti devlet yapan planlamadır. Ücretli öğretmen çalıştırmak devletin utancıdır. Devletin yetkilisi gidip asgari ücret altında çalışsa hemen tutanak tutulur.”

22 yıllık AKP iktidarında öğretmen atamalarının branş dağılımında da ihtiyaç konusunda da eşit yapılmadığını söyleyen Özbay, “KPSS’de, mülakatlarda, yazılı sınavlarda bile şaibeyi yaşatmış bir siyasi anlayıştan bahsediyoruz. Geçmişteki süreçte adaletli yönetilmedi. Geçmişte yapılanlardan farklı bir şey beklemiyorum. Bakan’ın açıklamalarına bakıldığında sadece belirli branşlarda atamaların yapılacağını, dinsel eğitimin artacağını görüyoruz. Diğer derslerden taviz verilirken, dini derslerde artış var. İhtiyaca baktığımızda sanat ve spor alanında atama yapılamaz hale geldi. Her dönemde din öğretimiyle ilgili sayı dikkati çekiyor” dedi.

(ANKA)